Svi su me pitali za recept nakon prvog zalogaja ovog kolača

Priprema nije komplikovana, sastojci su pristupačni, a rezultat je desert koji izgleda i ima okus kao da je stigao iz najbolje slastičarne. Ako tražite recept za kolač koji će oduševiti porodicu i goste, na pravom ste mjestu.

Biskvit

Sastojci:

2 jaja

100 g šećera

50 ml ulja

120 ml mlijeka

100 g brašna

40 g kokosovog brašna

1 veća jabuka (oko 150 g)

10 g praška za pecivo

CIJELU PRIPREMU POGLEDJATE U VIDEU ISPOD:

Priprema:

1. Umutiti jaja sa šećerom.

2. Dodati ulje i mlijeko te kratko izmiješati.

3. Dodati brašno, kokosovo brašno i prašak za pecivo.

4. Umiješati narendanu jabuku.

5. Smjesu izliti u pleh i peći na 180°C oko 25 minuta.

Krema

Sastojci:

2 pudinga od čokolade (80 g)

1 puding od vanilije (40 g)

1 l mlijeka

200 g šećera

60 g kokosovog brašna

Priprema:

1. Od ukupne količine mlijeka odvojiti oko 200 ml i u njemu razmutiti pudinge.

2. Preostalih 800 ml mlijeka zajedno sa šećerom zagrijati do vrenja.

3. Dodati razmućene pudinge i kuhati uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne.

4. Skloniti s vatre i umiješati kokosovo brašno.

5. Toplu kremu ravnomjerno rasporediti preko ohlađenog biskvita.

Glazura

Sastojci:

300 ml mlijeka

30 g šećera

20 g brašna

20 g kokosovog brašna

Priprema:

1. U hladno mlijeko umiješati šećer i brašno.

2. Kuhati uz stalno miješanje dok se lagano ne zgusne.

3. Dodati kokosovo brašno i kuhati još 1–2 minute.

4. Toplu glazuru preliti preko kreme i ostaviti kolač da se dobro ohladi prije serviranja. 🥥🍫🍰

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