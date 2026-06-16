Svi su me pitali za recept nakon prvog zalogaja ovog kolača

Priprema nije komplikovana, sastojci su pristupačni, a rezultat je desert koji izgleda i ima okus kao da je stigao iz najbolje slastičarne. Ako tražite recept za kolač koji će oduševiti porodicu i goste, na pravom ste mjestu.
Biskvit
Sastojci:
2 jaja
100 g šećera
50 ml ulja
120 ml mlijeka
100 g brašna
40 g kokosovog brašna
1 veća jabuka (oko 150 g)
10 g praška za pecivo
CIJELU PRIPREMU POGLEDJATE U VIDEU ISPOD:
Priprema:
1. Umutiti jaja sa šećerom.
2. Dodati ulje i mlijeko te kratko izmiješati.
3. Dodati brašno, kokosovo brašno i prašak za pecivo.
4. Umiješati narendanu jabuku.
5. Smjesu izliti u pleh i peći na 180°C oko 25 minuta.
Krema
Sastojci:
2 pudinga od čokolade (80 g)
1 puding od vanilije (40 g)
1 l mlijeka
200 g šećera
60 g kokosovog brašna
Priprema:
1. Od ukupne količine mlijeka odvojiti oko 200 ml i u njemu razmutiti pudinge.
2. Preostalih 800 ml mlijeka zajedno sa šećerom zagrijati do vrenja.
3. Dodati razmućene pudinge i kuhati uz stalno miješanje dok se krema ne zgusne.
4. Skloniti s vatre i umiješati kokosovo brašno.
5. Toplu kremu ravnomjerno rasporediti preko ohlađenog biskvita.
Glazura
Sastojci:
300 ml mlijeka
30 g šećera
20 g brašna
20 g kokosovog brašna
Priprema:
1. U hladno mlijeko umiješati šećer i brašno.
2. Kuhati uz stalno miješanje dok se lagano ne zgusne.
3. Dodati kokosovo brašno i kuhati još 1–2 minute.
4. Toplu glazuru preliti preko kreme i ostaviti kolač da se dobro ohladi prije serviranja. 🥥🍫🍰