Bez ulja i bez pucanja: Ovako se pravilno prže kobasice

Problem nije u kobasicama, već u tehnici pripreme.

Umjesto ulja, u tiganj se sipa malo vode i kobasice se stavljaju dok je još hladan.

Na umjerenoj temperaturi voda se postepeno zagrijava, pa se kobasice lagano krčkaju i ravnomjerno kuvaju iznutra. Kada voda ispari, počinju da se prže u sopstvenoj masti, što im daje lijepu, zlatnu koricu bez pucanja, prenosi Pink.

Ova metoda omogućava da kobasice ostanu sočne, sa očuvanom aromom i bez gubitka sokova.

Ako i pored toga pucaju, moguće je da je problem u samom kvalitetu. Industrijske kobasice sa vještačkom opnom češće se raspadaju nego one sa prirodnom.

Facebook komentari