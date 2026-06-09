Igor Štimac više nije trener Zrinjskog

Igor Štimac više nije trener ekipe Zrinjskog, javlja SportSport.

Ovaj portal navodi da im je informaciju potvrdio i sam Štimac koji je danas imao razgovor sa čelnicima kluba.

Javnost u BiH će ga pamtiti uglavnom po đilkoškom ponašanju, stalnim provokacijama i potrebi da bude u centru pažnje, a tek onda po trenerskom učinku koji je ostvario na klupi Zrinjskog.

Njegov mandat u Mostaru ostat će i manje upamćen po onome što je Zrinjski pokazivao na terenu, a više po onome što je Štimac pokazivao pred mikrofonima i kamerama,pišu Vijesti

Često je birao ulogu glavnog generatora tenzija i performanse u kojima je kontroverza bila važnija od fudbala. Njegov odlazak tako zatvara epizodu u kojoj je bilo mnogo buke, mnogo podizanja temperature i mnogo izjava koje su punile naslovnice.

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