Zašto vas svrbe dlanovi: Najčešći uzroci i znakovi koje ne biste smjeli ignorirati

Vrste hladnih obloga
– Obloga s hladnom vodom:
Napunite čistu krpu ili gaze hladnom vodom.
Iscijedite je kako bi bila vlažna, ali ne previše mokra.
Stavite oblogu na dlanove i držite nekoliko minuta (5-10 minuta).
Ponavljajte nekoliko puta dnevno za najbolje rezultate.
– Ledene obloge:
Zamotajte nekoliko kockica leda u čistu krpu ili platnenu vrećicu.
Nikada nemojte direktno stavljati led na kožu, jer to može izazvati oštećenja.
Prislonite oblogu na dlanove na 5-10 minuta, ne duže, kako biste izbjegli oštećenje kože zbog smrzavanja.
Ponavljajte po potrebi.
– Gel obloge:
Kupite gel obloge koje možete staviti u zamrzivač.
Prije upotrebe, provjerite temperaturu obloge kako bi bila ugodna za kožu.
Stavite oblogu na dlanove na 10-15 minuta.
Obloga od hladnog biljnog čaja:
Napravite hladni čaj od kamilice ili lavande, koji ima umirujuće djelovanje na kožu.
Osvježite čaj u frižideru dok ne postane hladan.
Namočite čistu krpu u hladni čaj i stavite je na dlanove.
Savjeti za korištenje
Neprekomjerno izlaganje: Hladni oblozi ne smiju biti predugo na koži, jer previše hladnoće može izazvati iritaciju ili oštetiti kožu.
Pauze: Kada koristite oblogu, odmorite kožu na nekoliko minuta između svakog nanošenja, kako bi se koža oporavila.
Ponovite više puta dnevno: Ako osjećate trajnu nelagodu, ponavljajte hladne obloge nekoliko puta tijekom dana.
Hladni oblozi mogu pomoći u trenutnom ublažavanju svrbeža, ali ako simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju, preporučuje se savjetovanje sa ljekarom, prenosi Avaz.