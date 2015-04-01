Zašto vas svrbe dlanovi: Najčešći uzroci i znakovi koje ne biste smjeli ignorirati

Vrste hladnih obloga

– Obloga s hladnom vodom:

Napunite čistu krpu ili gaze hladnom vodom.

Iscijedite je kako bi bila vlažna, ali ne previše mokra.

Stavite oblogu na dlanove i držite nekoliko minuta (5-10 minuta).

Ponavljajte nekoliko puta dnevno za najbolje rezultate.

– Ledene obloge:

Zamotajte nekoliko kockica leda u čistu krpu ili platnenu vrećicu.

Nikada nemojte direktno stavljati led na kožu, jer to može izazvati oštećenja.

Prislonite oblogu na dlanove na 5-10 minuta, ne duže, kako biste izbjegli oštećenje kože zbog smrzavanja.

Ponavljajte po potrebi.

– Gel obloge:

Kupite gel obloge koje možete staviti u zamrzivač.

Prije upotrebe, provjerite temperaturu obloge kako bi bila ugodna za kožu.

Stavite oblogu na dlanove na 10-15 minuta.

Obloga od hladnog biljnog čaja:

Napravite hladni čaj od kamilice ili lavande, koji ima umirujuće djelovanje na kožu.

Osvježite čaj u frižideru dok ne postane hladan.

Namočite čistu krpu u hladni čaj i stavite je na dlanove.

Savjeti za korištenje

Neprekomjerno izlaganje: Hladni oblozi ne smiju biti predugo na koži, jer previše hladnoće može izazvati iritaciju ili oštetiti kožu.

Pauze: Kada koristite oblogu, odmorite kožu na nekoliko minuta između svakog nanošenja, kako bi se koža oporavila.

Ponovite više puta dnevno: Ako osjećate trajnu nelagodu, ponavljajte hladne obloge nekoliko puta tijekom dana.

Hladni oblozi mogu pomoći u trenutnom ublažavanju svrbeža, ali ako simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju, preporučuje se savjetovanje sa ljekarom, prenosi Avaz.

