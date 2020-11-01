Iz Brisela stiglo pismo: BiH gubi još 750 miliona KM

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović kaže de je riječ o kontinuiranoj blokadi.

Sjednici nisu prisustvovali, ako i ranije, delegate SNSD-a i HDZ-a. Dok se u sali pokušavala održati sjednica, u hodnicima iste zgrade članovi Kolegija Nikola Špirić i Dragan Čović davali su izjave medijima.

Između ostalog, delegati su trebali razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH.

Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH s Evropskom unijom,pišu Vijesti

U međuvremenu, Evropska komesarka za proširenje Marta Kos upozorila je pismeno šest država Zapadnog Balkana da rizikuju da do polovine ove godine kolektivno izgube preko 700 miliona eura iz Plana rasta Evropske unije zbog neispunjavanja reformi.

Kako se nezvanično saznaje RSE, Kos je ovo pismo poslala 17. aprila u sve glavne gradove regiona. Inače, prva ili više sredstva iz Plana rasta dobilo je pet država regiona, izuzev Bosne i Hercegovine, koja je kasnila sa usvajanjem reformske agende.

Sada BiH prijetni gubitak dodatnih oko 750 miliona KM.

