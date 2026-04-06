Kolač koji je osvojio sve – kokos i čokolada u savršenoj kombinaciji

Jedna domaćica pripremila je jednostavan kolač koji je oduševio sve koji su ga probali. Kombinacija mekanog kokos biskvita i bogate čokoladne kreme pokazala se kao pun pogodak, a posebnu pažnju privukla je i njegova laka priprema.
Biskvit se priprema od sljedećih sastojaka:
3 jaja
120 g šećera
100 ml ulja
150 ml mlijeka
120 g brašna
1 prašak za pecivo
5 supenih kašika kokosovog brašna
Smjesa se izlije u pleh i peče na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta. Nakon pečenja, po želji se može preliti s malo mlijeka kako bi bio još sočniji.
Krema se priprema od:
1 l mlijeka
3 kašike griza
1 puding od vanilije
100 g šećera
100 g čokolade
150 g mljevenog keksa
Mlijeko i šećer se zagriju, zatim se dodaju griz i puding, a smjesa se kuha dok ne postane gusta. Na kraju se dodaje čokolada koja se otopi i mljeveni keks koji dodatno zgusne kremu.
Topla krema se nanosi preko biskvita, a kolač se ostavlja da se ohladi i stegne. Rezultat je desert sa savršenim slojevima i bogatim okusom koji lako osvaja svakoga ko ga proba.