Kolač koji je osvojio sve – kokos i čokolada u savršenoj kombinaciji

Jedna domaćica pripremila je jednostavan kolač koji je oduševio sve koji su ga probali. Kombinacija mekanog kokos biskvita i bogate čokoladne kreme pokazala se kao pun pogodak, a posebnu pažnju privukla je i njegova laka priprema.

Biskvit se priprema od sljedećih sastojaka:

3 jaja

120 g šećera

100 ml ulja

150 ml mlijeka

120 g brašna

1 prašak za pecivo

5 supenih kašika kokosovog brašna

Smjesa se izlije u pleh i peče na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta. Nakon pečenja, po želji se može preliti s malo mlijeka kako bi bio još sočniji.

Krema se priprema od:

1 l mlijeka

3 kašike griza

1 puding od vanilije

100 g šećera

100 g čokolade

150 g mljevenog keksa

Mlijeko i šećer se zagriju, zatim se dodaju griz i puding, a smjesa se kuha dok ne postane gusta. Na kraju se dodaje čokolada koja se otopi i mljeveni keks koji dodatno zgusne kremu.

Topla krema se nanosi preko biskvita, a kolač se ostavlja da se ohladi i stegne. Rezultat je desert sa savršenim slojevima i bogatim okusom koji lako osvaja svakoga ko ga proba.

