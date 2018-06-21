Ove namirnice vas debljaju, a da toga niste svjesni

Također, namirnice koje djeluju zdravo mogu postati problem ako se konzumiraju u velikim količinama ili s dodatkom šećera i masti.

Mnogi ljudi vjeruju da se debljanje uglavnom povezuje s brzom hranom, slatkišima i gaziranim pićima. Međutim, postoje i namirnice koje na prvi pogled djeluju zdravo, ali zbog svog sastava, količine šećera ili kalorijske vrijednosti mogu doprinijeti povećanju tjelesne težine ako se konzumiraju često ili u velikim količinama.

Voćni sokovi i smoothieji

Iako se često smatraju zdravom alternativom gaziranim pićima, voćni sokovi i smoothieji mogu sadržavati velike količine prirodnih šećera. Kada se voće cijedi ili blenda, gubi se dio vlakana koja usporavaju apsorpciju šećera. Rezultat je napitak koji može imati gotovo jednaku količinu šećera kao i zaslađeni sokovi, ali bez osjećaja sitosti.

Granola i energetske pločice

Granola i različite energetske pločice često se reklamiraju kao zdravi međuobroci. Ipak, mnogi proizvodi sadrže dodatne šećere, sirupe i ulja, što značajno povećava njihovu kalorijsku vrijednost. Ako se konzumiraju bez kontrole porcija, lako mogu postati skriveni izvor viška kalorija.

Jogurti s okusom

Jogurt je generalno zdrava namirnica, ali varijante s okusom često sadrže znatne količine dodanog šećera. Jedna čaša takvog jogurta može imati više šećera nego desert, što ga čini manje zdravim izborom nego što mnogi misle.

Suho voće

Suho voće je nutritivno bogato i praktično za užinu, ali proces sušenja koncentrira šećere i kalorije. Mala šaka suhog voća može sadržavati znatno više kalorija nego ista količina svježeg voća, zbog čega se lako pretjera s količinom.

Salate s kaloričnim prelivima

Salata se često smatra laganim obrokom, ali dodaci poput kremastih preljeva, sira, prženih krutona ili majoneze mogu značajno povećati kalorijsku vrijednost jela. U nekim slučajevima, takva salata može imati više kalorija od klasičnog glavnog obroka.

Kafa s dodacima

Obična crna kafa gotovo da nema kalorija, ali napici koji sadrže šlag, aromatizovane sirupe, šećer i punomasno mlijeko mogu biti prava kalorijska bomba. Ako se konzumiraju svakodnevno, mogu postati značajan izvor dodatnih kalorija.

Facebook komentari