Svi dodaju ulje, a nisu ni svjesni koliko griješe: Evo šta treba staviti u vodu kada kuhate špagete

Međutim, stručnjaci objašnjavaju da ulje zapravo nema veliki efekat dok se tjestenina kuha, jer ostaje na površini vode.

Problem nastaje kasnije, kada se tanak sloj ulja zadrži na tjestenini nakon cijeđenja, pa se sos teže zadržava na njoj. Zbog toga mnogi kuhari savjetuju da se ulje uopće ne dodaje u vodu.

Mnogo važniji sastojak je so, koja omogućava da se tjestenina začini još tokom kuhanja i dobije bogatiji ukus. Također se preporučuje da se sačuva malo vode u kojoj se tjestenina kuhala, jer sadrži škrob koji može pomoći da se sos zgusne i postane kremastiji.

Još jedan koristan trik je da se tjestenina ne skuha potpuno u vodi, već da ostane blago čvrsta, odnosno „al dente“, a zatim da se kratko dovrši u tiganju sa sosom kako bi upila dodatni ukus. Važno je i da u šerpi ima dovoljno vode kako bi se tjestenina slobodno kretala tokom kuhanja.

Kada se priprema na ovaj način, jednostavna tjestenina može postati veoma ukusan obrok bez nepotrebnih dodataka, prenosi Novi.

