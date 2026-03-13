Može li obilna menstruacija uzrokovati anemiju i hronični umor

Većina žena tokom menstruacije izgubi oko 30 do 40 mililitara krvi, dok kod obilnog krvarenja gubitak može biti veći od 80 mililitara. Takvo stanje, poznato kao menoragija, jedan je od najčešćih uzroka anemije kod žena reproduktivne dobi.

Rizik je veći kod osoba koje krvare duže od sedam dana, moraju mijenjati uloške ili tampone svakog sata ili imaju krvarenje između ciklusa.

Simptomi anemije mogu uključivati umor, vrtoglavicu, ubrzan rad srca, blijedu kožu, krhke nokte, glavobolje i otežano disanje. U nekim slučajevima javljaju se i problemi s koncentracijom ili stalni osjećaj iscrpljenosti.

Ljekari anemiju dijagnosticiraju na osnovu simptoma, pregleda i laboratorijskih testova krvi, a ponekad se radi i ginekološki pregled kako bi se otkrio uzrok obilnog krvarenja, prenosi Avaz.

