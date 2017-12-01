Hrana i piće

Uz ovaj sastojak riža vam se više neće lijepiti za šerpu

Objavljeno prije 6 minuta

Riža je jedna od najčešće korištenih namirnica u svakodnevnoj ishrani i sastavni je dio brojnih jela. Ipak, mnogima se dešava da tokom kuhanja izgubi oblik, postane previše mekana ili se zalijepi za dno šerpe, što može pokvariti cijelo jelo.

Problemi s pripremom riže najčešće nastaju zbog pogrešnog omjera vode i zrna, ali i zbog sitnih detalja koji se često zanemaruju. Kako bi riža ostala rastresita i zadržala svoju teksturu, važno je pravilno odmjeriti količinu tečnosti. Uobičajen i pouzdan omjer je tri šolje vode na jednu šolju riže.

Osim toga, postoji i jednostavan trik koji može znatno poboljšati rezultat kuhanja. Dodavanje nekoliko kapi limunovog soka u vodu u kojoj se kuha riža može spriječiti njeno lijepljenje i pomoći da zrna ostanu odvojena.

Ova mala promjena ne utječe na okus jela, ali značajno doprinosi boljoj teksturi riže. Posebno je korisna onima koji se tek upoznaju s osnovama kuhanja ili onima kojima riža često ne ispadne kako su zamislili.

Ako ste do sada imali problema s ovim, sljedeći put isprobajte ovaj jednostavan savjet i uživajte u savršeno skuhanoj, rastresitoj riži, prenosi Klix.


