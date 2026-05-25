Komšić: Marfi laže i bolesno je osvetoljubiv

Objavljeno prije 21 minuta

Nakon što je bivši američki ambasador Majkl Marfi (Michael Murphy) iznio tvrdnju da je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović američkim dužnosnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-2022. rekao da može živjeti s podjelom BiH, oglasio se i član Predsjedništva BiH i predsjednik stranke Demokratska fronta Željko Komšić.

– Marfi laže! I nije mu to prvi put! Osim toga što zna slagati, on je i bolesno osvetoljubiv – kratko je kazao Komšić u izjavi za !Odgovor.

Podsjetimo, bivši američki ambasador je, u osvrtu na društvenoj mreži X, napisao da nastup predstavnice Trumpove administracije u Vijeću sigurnosti “sugeriše da predanost administracije teritorijalnom integritetu BiH nije toliko čvrsta” i da su “etnonacionalistički politički čelnici BiH bez sumnje to pozdravili”.

– Možda čak i gospodin Izetbegović koji je američkim dužnosnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-2022. rekao da može živjeti s podjelom BiH jer bi njegov dio bio veličine Slovenije. Možda je isto signalizirao i sadašnjoj administraciji – naveo je Marfi.

Izetbegović je reagovao kazavši da nikada ni s američkom administracijom, niti s bilo kojim drugim međunarodnim sagovornikom nije razgovarao o podjeli BiH.

– Niko tako nešto nije ni spominjao, a kamoli predlagao – naveo je Izetbegović.

U svojoj reakciji, Izetbegović je pozvao Marfija da javnosti predoči dokaze za svoju tvrdnju.

– Neka pokaže zapisnik, službenu zabilješku, snimak ili bilo koji dokument koji potvrđuje ono što je izrekao. Svi ti razgovori su sasvim sigurno bilježeni. Ako dokaza ili svjedoka nema, a neće ih biti, onda je riječ o svjesnoj laži bivšeg diplomate koji pokušava naknadno opravdati vlastite promašaje u Bosni i Hercegovini – kazao je Izetbegović.

Na Marfijeve tvrdnju su reagovali i predstavnici vladajuće Trojke, na čelu sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, poklanjajući povjerenje Marfijevim tvrdnjama i nastojeći iskoristi situaciju kako bi zadržali vlast, na koju su došli upravo zahvaljujući snažnom angažmanu Marfija.


