Komšić: Marfi laže i bolesno je osvetoljubiv

Nakon što je bivši američki ambasador Majkl Marfi (Michael Murphy) iznio tvrdnju da je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović američkim dužnosnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-2022. rekao da može živjeti s podjelom BiH, oglasio se i član Predsjedništva BiH i predsjednik stranke Demokratska fronta Željko Komšić.

– Marfi laže! I nije mu to prvi put! Osim toga što zna slagati, on je i bolesno osvetoljubiv – kratko je kazao Komšić u izjavi za !Odgovor.

Podsjetimo, bivši američki ambasador je, u osvrtu na društvenoj mreži X, napisao da nastup predstavnice Trumpove administracije u Vijeću sigurnosti “sugeriše da predanost administracije teritorijalnom integritetu BiH nije toliko čvrsta” i da su “etnonacionalistički politički čelnici BiH bez sumnje to pozdravili”.

– Možda čak i gospodin Izetbegović koji je američkim dužnosnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-2022. rekao da može živjeti s podjelom BiH jer bi njegov dio bio veličine Slovenije. Možda je isto signalizirao i sadašnjoj administraciji – naveo je Marfi.

Izetbegović je reagovao kazavši da nikada ni s američkom administracijom, niti s bilo kojim drugim međunarodnim sagovornikom nije razgovarao o podjeli BiH.

– Niko tako nešto nije ni spominjao, a kamoli predlagao – naveo je Izetbegović.

U svojoj reakciji, Izetbegović je pozvao Marfija da javnosti predoči dokaze za svoju tvrdnju.

– Neka pokaže zapisnik, službenu zabilješku, snimak ili bilo koji dokument koji potvrđuje ono što je izrekao. Svi ti razgovori su sasvim sigurno bilježeni. Ako dokaza ili svjedoka nema, a neće ih biti, onda je riječ o svjesnoj laži bivšeg diplomate koji pokušava naknadno opravdati vlastite promašaje u Bosni i Hercegovini – kazao je Izetbegović.

Na Marfijeve tvrdnju su reagovali i predstavnici vladajuće Trojke, na čelu sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem, poklanjajući povjerenje Marfijevim tvrdnjama i nastojeći iskoristi situaciju kako bi zadržali vlast, na koju su došli upravo zahvaljujući snažnom angažmanu Marfija.

