Moglo bi vam se zavrtjeti u glavi: Ovo su cijene ljetovanja na Jadranu za četveročlanu porodicu

Pozvao je shodno toga i uoči još jedne nadolazeće turističke sezone turistički sektor na korekciju marži i mudro formiranje cijena kako bi se izbjegao pad potražnje.

Ma koliko ministar pozivao cijene ljetovanja na Jadranu za četveročlanu obitelj i ove godine bilježe značajan rast pri čemu ukupan trošak u konačnici ovisi o vrsti smještaja i terminu boravka.

Ovisi što birate

U prosjeku tako obitelj s dvoje djece za sedam dana ljetovanja u hotelu sa tri do četiri zvjezdice u polupansionu tijekom lipnja mora izdvojiti oko 2.990 eura. Birate li tijekom lipnja sedmodnevni odmor u privatnom smještaju u prosjeku ćete to platiti oko 2.040 eura.

Srpanj je razumljivo u hotelskom smještaju osjetno skuplji pa tako cijena ljetovanja za četveročlanu obitelj stoji oko 3.460 eura. U privatnom smještaju odnosno apartmanima za srpanj treba pripremiti oko 2.590 eura. Odlučite li se sedam dana u kolovozu provesti u apartmanu u prosjeku će vam također trebati oko 2.590 eura dok cijena hotelskog smještaja iznosi oko 3.720 eura. Ipak, treba reći da se u dijelu Dalmacije apartmani još mogu pronaći po cijenama manjima od 900 eura za sedam dana.

U kolovozu se primjerice u Zadru apartmani nude po cijeni od oko 850 eura na više s tim da je popunjenost kapaciteta visoka. Kada se govori o Dalmaciji treba reći da ondje na cijene ljetovanja značajno utječe sama lokacija. Poznato je da su Hvar i Dubrovnik postali sinonim za luksuz. Odnedavno se tome pridružio Split s okolnim mjestima međutim u zaleđu se još nude opcije koje su ipak nešto pristupačnije za prosječne obitelji.

Gdje ljetovati?

U Splitu i okolici cijene u apartmanima variraju od 80 pa sve do 5.000 po noćenju ovisno o ekskluzivnosti lokacije. Hotelski smještaj za četveročlanu obitelj često na ovom dijelu Jadranu prelazi 3.500 eura za sedam dana. U mjestima kao što su Seline kod Starigrada nude se pak kuće za odmor za oko 120 eura po noćenju.

Na Makarskoj rivijeri cijene smještaja variraju od 60 eura pa do 2.000 eura po noćenju. Sve popularnija opcija među obiteljima su kampiranje i smještaj u mobilnim kućicama. Deset dana takvog odmora u Dalmaciji može vas izaći oko 700 eura ukoliko se smještaj rezervira na vrijeme. Ako želite odmarati na povoljnijim lokacijama birajte naselja koja nisu u neposrednoj blizini većih gradova primjerice ona u šibenskom ili zadarskom zaleđu.

Cijene ljetovanja u Istri također ovise o tome jeste li skloni odmarati na nekoj lokaciji u unutrašnjosti ili preferirate razvikana mjesta poput recimo Poreča ili Rovinja. Za sedam dana u luksuznim rovinjskim i porečkim hotelima sa četiri do pet zvjezdica biti će vam potrebno između 2.500 i 3.800 eura na više. Birate li pak obiteljske hotele sa tri, četiri zvjezdice na području Pule, Umaga i Rapca za sedam dana u prosjeku ćete izdvojiti između 1.200 i 2.100 eura. U Medulinu, Fažani i Puli cijene privatnog smještaja u apartmanima variraju između 700 i 1.300 eura za sedam dana. U manjim mjestima poput Barbana apartmani se pak nude već po 60 eura za noć, piše dnevno.hr.

