Rubio najavio veliki sporazum s Iranom

Sjedinjene Američke Države i Iran signaliziraju napredak u mirovnim pregovorima, ali ključni detalji okvirnog sporazuma još uvijek nisu usaglašeni.

Proces usaglašavanja sporazuma

Visoki zvaničnik američke administracije izjavio je za CNN da bi moglo proći još nekoliko dana prije nego što memorandum o razumijevanju bude finaliziran. Razlog kašnjenja je, kako je navedeno, složen proces odobravanja formulacija unutar samog sporazuma na iranskoj strani.

Iako je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je sporazum blizu, američka pomorska blokada iranskih luka ostaje na snazi tokom pregovora.

Izjave Marca Rubija

Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je tokom posjete Indiji da su pregovori još u toku.

„Mislili smo da bismo sinoć mogli imati neke vijesti. Ne bih pridavao preveliku važnost tome da nismo. Potrebno je neko vrijeme da dobijemo odgovor“, rekao je Rubio u New Delhiju.

On je naveo da je na stolu „ozbiljan prijedlog“ koji uključuje mogućnost da Iran otvori Hormuški moreuz i uđe u vremenski ograničene pregovore o nuklearnom programu. Dodao je da prijedlog ima podršku zaljevskih država i dijela međunarodne zajednice.

Stav američke administracije

Rubio je poručio da predsjednik Trump ne želi brz ili loš sporazum.

„Ili ćemo postići dobar sporazum ili ćemo se s time morati nositi na drugi način“, rekao je.

Na pitanje da li bi Liban mogao biti uključen u širi sporazum, Rubio je naveo da se razgovori između SAD-a, Izraela i Libana nastavljaju, bez konkretnih zaključaka u ovom trenutku

