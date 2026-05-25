Maja Šuput objavila prekid veze, Šime Elez se odmah oglasio, evo šta je rekao

Vijest je potvrdila sama Maja za Showbuzz, nakon pitanja o nastupu Davida Balinta u emisiji „Tvoje lice zvuči poznato“, gdje je imitirao nju.

Šime Elez je kratko komentarisao prekid:

„Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati, stoga ne planiram davati daljnje komentare na tu temu.“

„Svako živi svoju realnost“

Maja Šuput je rekla da su se već neko vrijeme udaljili.

„Moram priznati da ne znam je li popratio nastup jer već neko vrijeme svako živi svoju realnost. Svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već približili tom drugom dijelu. Iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti“, rekla je Maja kroz smijeh.

Dodala je da su ona i njen sin Bloom uživali u nastupu Davida Balinta.

„Meni je to bilo fantastično. Bloom i ja smo se smijali do suza. Ja sam pola nastupa držala ruke preko očiju, kao da gledam sebe pa me strah da ne vidim nešto što ne želim vidjeti. Baš smo se nasmijali. Bila sam tako nabildana, tako jaka, tako visoka… ma top sam bila“, rekla je.

Novi projekt i pjesma

Maja je najavila novu pjesmu i duet.

„Najveće uzbuđenje u mom timu je nova pjesma. Bit će ljetni hit i iznenađenje jer je riječ o duetu. Pjesma se zove ‘Nedovoljno lijep’. Radimo na organizaciji i snimanju spota, a izlazak je planiran do kraja juna“, navela je.

Kako je sve počelo

Veza Maje Šuput i Šime Eleza počela je nakon viralnog TikTok izazova.

Šime Elez, poznat iz showa „Gospodin Savršeni“, u videu je rangirao poznate Hrvatice prema privlačnosti, među kojima je bila i Franka Batelić.

Njegova objava i Majina reakcija pokrenule su niz interakcija na društvenim mrežama koje su kasnije prerasle u vezu o kojoj se dugo pisalo u javnosti.

