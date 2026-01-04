Zdrave navike počinju rano: Kako pravilna prehrana štiti dječiji mozak?

Iskustva i preporuke neurologa Baibinga Chena, koji se profesionalno bavi zdravljem mozga, pokazuju da male, ali dosljedne odluke u prehrani mogu imati dugoročno pozitivan učinak.

Chen naglašava da u njegovoj porodici nikada nije postojao ekstreman ili rigidan režim ishrane. Djeca nisu bila lišena uobičajene hrane, ali su tokom prve godine života poštovana tri jasna principa koja, prema njegovim riječima, imaju snažnu naučnu podlogu.

Med nije siguran za bebe

Iako se često smatra zdravom i prirodnom namirnicom, med nije prikladan za dojenčad. U ranom uzrastu probavni sistem još nije dovoljno zreo da se izbori s određenim bakterijskim sporama koje se mogu nalaziti u medu. Njihovo aktiviranje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, zbog čega se savjetuje potpuno izbjegavanje meda do navršene prve godine života, bez izuzetaka.

Alergene ne treba odgađati

Stari savjeti o kasnom uvođenju namirnica poput jaja ili kikirikija danas su napušteni. Savremena istraživanja ukazuju na to da pravovremeno, pažljivo uvođenje potencijalnih alergena može smanjiti vjerovatnoću razvoja alergija kasnije u djetinjstvu. Chen ističe da su ove namirnice uvođene u periodu kada je započinjala dohrana, uz redovno prisustvo u jelovniku, kako bi se imuni sistem postepeno navikao i pravilno razvijao.Bez slatkih napitaka u prvoj godini

Treće pravilo odnosilo se na pića. U prvim mjesecima života djeca nisu konzumirala sokove, zaslađene napitke ni pića s umjetnim zaslađivačima. Razlog je jednostavan – takvi proizvodi ne nude nutritivnu vrijednost, a mogu doprinijeti stvaranju loših prehrambenih navika. Rani unos šećera utiče na način na koji mozak reagira na nagradu i može otežati kasniju kontrolu apetita i emocionalnog ponašanja,piše Cuvajzdravlje

Tokom prve godine osnovu prehrane činilo je majčino ili adaptirano mlijeko, a kasnije su postepeno uvedeni voda i mliječni proizvodi primjereni uzrastu. Slatkiši nisu strogo zabranjeni u kasnijem periodu, ali se naglasak stavlja na umjerenost i razvoj zdravog odnosa prema hrani.

Chen poručuje da roditelji ne trebaju težiti savršenstvu, već razumijevanju osnovnih smjernica. Dosljednost, informisanost i saradnja s pedijatrom ključni su za stvaranje temelja koji će djetetu koristiti tokom cijelog života. Svako dijete ima svoje potrebe, ali dobre navike stečene rano ostaju jedna od najvrjednijih investicija u zdravlje mozga.

