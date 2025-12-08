Piškota torta

Donosimo vam idealan recept za desert.
Sastojci:
250 ml slatke pavlake
250 g mliječne čokolade
150 g mljevenih pečenih lješnjaka
150 g piškota
+
100 g piškota
2 kašičice instant kafe
250 ml toplog mlijeka
200 g slatke pavlake
200 g mliječne čokolade
bobice nara.
Priprema:
U šerpu sipajte slatku pavlaku i čokoladu izlomljenu na kockice, stavite na tihu vatru i miješajte dok se smjesa ne ugrije i sjedini. Zatim dodajte mljevene lješnjake i dobro promiješajte. Piškote (150 g) isjeckajte, ubacite u pripremljenu smjesu i promiješajte kako bi se piškote sa svih strana obložile kremom. U toplom mlijeku razmutite instant kafu.
Na tanjir za serviranje postavite obruč za torte (20 cm). Piškote (100 g) provucite kroz toplu kafu pa ih redajte uz rub obruča formirajući ogradicu. Ostatak postavite na dno. Kremu sa isjeckanim piškotama sipajte u kalup, poravnajte i ostavite da se ohladi. Slatku pavlaku i čokoladu otopite u šerpi, pa dobro ohladite.
Nakon toga, smjesu izmiksajte u pjenasti krem, napunite kesicu za ukrašavanje i istiskajte ružice preko rashlađene torte, te pospite bobicama nara.