Piškota torta

Donosimo vam idealan recept za desert.

Sastojci:

250 ml slatke pavlake

250 g mliječne čokolade

150 g mljevenih pečenih lješnjaka

150 g piškota

+

100 g piškota

2 kašičice instant kafe

250 ml toplog mlijeka

200 g slatke pavlake

200 g mliječne čokolade

bobice nara.

Priprema:

U šerpu sipajte slatku pavlaku i čokoladu izlomljenu na kockice, stavite na tihu vatru i miješajte dok se smjesa ne ugrije i sjedini. Zatim dodajte mljevene lješnjake i dobro promiješajte. Piškote (150 g) isjeckajte, ubacite u pripremljenu smjesu i promiješajte kako bi se piškote sa svih strana obložile kremom. U toplom mlijeku razmutite instant kafu.

Na tanjir za serviranje postavite obruč za torte (20 cm). Piškote (100 g) provucite kroz toplu kafu pa ih redajte uz rub obruča formirajući ogradicu. Ostatak postavite na dno. Kremu sa isjeckanim piškotama sipajte u kalup, poravnajte i ostavite da se ohladi. Slatku pavlaku i čokoladu otopite u šerpi, pa dobro ohladite.

Nakon toga, smjesu izmiksajte u pjenasti krem, napunite kesicu za ukrašavanje i istiskajte ružice preko rashlađene torte, te pospite bobicama nara.

