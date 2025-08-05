Je li podgrijani krompir zaista otrovan?

Kuvanje mijenja strukturu skroba u krumpiru — toplina uzrokuje širenje i omekšavanje skrobnih granula, zbog čega postaje mekši i lakše probavljiv. Ipak, kada se krompir ohladi, dio tog skroba pretvara se u rezistentni skrob. Za razliku od običnog skroba, on se ne razgrađuje u glukozu, nego djeluje poput vlakana: potiče probavu, hrani dobre bakterije u crijevima i pomaže u regulaciji šećera u krvi.

Zanimljivo, količina rezistentnog skroba dodatno se povećava ako se krompir nakon hlađenja ponovno zagrije. Drugim riječima — jednom kuvan, pa ohlađen i podgrijan krompir može biti čak zdraviji od svježe kuvanog, prenosi City Magazine.

Je li podgrijani krumpir opasan?

Najčešći strah odnosi se na solanin — prirodni toksin koji se može pojaviti u gomoljima koji su dugo skladišteni, izloženi svjetlu ili počeli zeleniti i klijati. No solanin ne nastaje podgrijavanjem, nego zbog lošeg čuvanja krompira. Ako se krompir drži na tamnom, hladnom i suhom mjestu, slobodno ga možete podgrijati. Izbjegavajte samo krompir s zelenim mrljama ili klicama — takvi zaista mogu biti štetni i treba ih baciti.

Kako najbolje podgrijati krumpir?

Da biste sačuvali okus, teksturu i nutrijente, krompir podgrijavajte polako:

U tavi s malo ulja ili maslaca — dobićete hrskavu koricu i mekšu unutrašnjost.

U mikrovalnoj – dodajte par kapi vode i pokrijte posudu da se ne osuši,pišu Nezavisne

U rerni na oko 160–170 °C dok se ravnomjerno ne zagrije, prenosi Večernji.hr.

Kada krompir ne treba podgrijavati?

Krompir koji je satima stajao na sobnoj temperaturi — naročito ako u njemu ima mlijeka, vrhnja ili sira — može postati plodno tlo za bakterije poput Clostridium botulinum. Takav je bolje baciti. Takođe, izbjegavajte višestruko zagrijavanje iste porcije, jer se tako narušava kvalitet hrane i povećava rizik mikrobioloških promjena.

Iako često ima loš imidž, krompir je bogat vitaminom C, kalijumom, željezom i vitaminima B grupe.

Facebook komentari