Banja Luka: Svijeće za Mladića, Dodik i Minić odali pomen ratnom zločincu

Svijeće se pale i u drugim gradovima širom entiteta RS, gdje se građani okupljaju kako bi odali počast Mladiću.Pomen u Banjoj Luci privukao je veći broj građana, a među prisutnima su bili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Vlade RS-a Savo Minić. Dodik i Minić prethodno su zapalili svijeće za Mladića, a potom su prisustvovali pomenu u Hramu Hrista Spasitelja.Dodik je tom prilikom rekao da je Mladić “velika ličnost za srpski narod” te da se, kako je naveo, narodu ne može zabraniti da ga pamti.

“Neki žele da ga ovaj narod ne pamti, a narod ima osjećanja. Ne možete zabraniti, ne možete izbrisati osjećanja. On je u historiji zapisan kao komandant Vojske Republike Srpske”, rekao je Dodik.Dodao je da je Mladić, prema njegovim riječima, “u teškom vremenu stao na čelo Vojske Republike Srpske”,pišu Vijesti

“Bog da mu dušu prosti”, rekao je Dodik.

Pomen je održan uz prisustvo ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radana Ostojića, ministra unutrašnjih poslova Željka Budimira, predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Milovana Gagića, kao i drugih građana.

Ratko Mladić je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.

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