Šta znači ako na čokoladi postoje bijele mrlje i da li je i dalje možemo jesti?

Pomisao na svježu, hrskavu čokoladu iz frižidera ubrzava otkucaje srca mnogih ljubitelja deserta. Ali frižider nije najbolje mjesto za čuvanje čokolade – iz nekoliko razloga.

Frižider nije optimalan za čokoladu: hladnoća, vlaga i strani mirisi negativno utiču na popularne slatkiše.

Zašto čokolada ne bi trebala biti u frižideru?

Dobra čokolada ima složene arome. Na niskim temperaturama, ove arome se ne razvijaju optimalno. Za potpuno uživanje, najbolja je sobna temperatura. Ako je čokolada već u frižideru, ostavite je neko vrijeme vani prije jela – okus će biti bolji.

Još jedan razlog protiv frižidera: čokolada lako upija strane mirise – posebno ako je otvorena i nije potpuno umotana. To može pokvariti okus. Stoga nemojte čuvati čokoladu u blizini ostataka hrane ili hrane jakog mirisa (riba, salama, sir).

Bijelu čokoladu čuvajte u posudi

Ovo posebno važi za bijelu čokoladu: ona ima najviše kakao maslaca od svih vrsta i, zbog većeg sadržaja masti, vrlo dobro veže okuse. Ako i dalje ne želite da se odreknete svoje ohlađene čokolade – svijetle ili tamne – zatvorite je u hermetički zatvorenu posudu (npr. kutiju za ručak), prenosi Govorise.

Vlaga uzrokuje bijele naslage

Bijeli premaz koji čokoladu čini starom i neprivlačnom ne mora nužno biti povezan sa starošću. Uzrokuju ga vlaga i jake promjene temperature. Ako čokoladu premjestite iz hladnog, vlažnog hladnjaka u toplo okruženje, voda se kondenzira na površini i rastvara šećer. Kada voda ispari, šećer kristalizira – formira se sivkast, hrapav, zrnast sloj, takozvani šećerni cvjet (zuckerreif). Ovo nije opasno po zdravlje i ne mijenja okus, ali izgled se pogoršava.

Čokolada u frižideru samo izuzetno

Stavite je u frižider samo ako nemate drugog izbora . Ljeti, na primjer, stanovnici potkrovlja imaju problema sa zaštitom čokolade od toplote i topljenja – tada je frižider razumno rješenje. U svakom slučaju, provjerite da li je čokolada hermetički zatvorena kako biste je zaštitili od mirisa i vlage. Najbolje je staviti je u toplije zone frižidera, npr. na gornju policu ili vrata.

Pravilno skladištenje čokolade

Najbolja temperatura čuvanja je 12–18 °C , prema Federalnom udruženju njemačke konditorske industrije (BDSI). Čokoladu čuvajte na tamnom i hladnom mjestu – npr. u ostavi ili podrumu. Otvorenu čokoladu hermetički zatvorite.

Svjetlost i zrak uzrokuju oksidaciju masti , što dovodi do jake promjene okusa i neugodnog mirisa . Bijela čokolada je posebno osjetljiva na ovo, dok je tamna čokolada najotpornija zbog većeg sadržaja kakaa.

Toplota je takođe štetna – i to ne samo zato što uzrokuje da čokolada užegne. Više temperature je takođe brže „stare“: ako se ostavi na suncu, masti migriraju na površinu i kristalizuju kada se ohladi. Formira se bjelkasti, pjegavi premaz – takozvani masni cvjet (fettreif). Izgleda slično šećernom cvjetanju i jednako je bezopasan ; pojavljuje se ranije ako se nepravilno skladišti.

Sljedeće se odnosi na bezbrižno konzumiranje čokolade:

– Držati na hladnom, ali ne previše hladnom

– Odaberite tamno mjesto

– Čvrsto zatvorite ako je otvoreno.

– Izbjegavajte temperaturne fluktuacije i vlažnost

Čista čokolada rijetko plijesni

Pravilno skladištena čokolada je obično jestiva dugo nakon isteka roka trajanja. Općenito, što je veći sadržaj kakaa, to će čokolada duže trajati. Vremenom može izgubiti dio svoje arome i okusa. Šećerni ili masni cvjetovi su samo vizualni nedostaci, a ne plijesan. Blago “odležana” čokolada se može jesti ili koristiti u pečenju bez brige.

Čista čokolada rijetko pljesnivi zbog niskog sadržaja vode. Ako se to dogodi, obično je to zbog voća, orašastih plodova ili nadjeva koje sadrži. Teško je reći je li čokolada loša – vjerujte svojim čulima: pomirišite je i probajte komadić. Ako miriše užeglo i ima ustajao okus, vrijeme je da je bacite, prenosi N1

