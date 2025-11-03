Jagma za jajima u Njemačkoj

Potrošnja mesa peradi po glavi stanovnika prošle je godine dosegnula rekordnih 13,6 kilograma, što je pola kilograma više nego 2023. godine. Osim toga, prosječni Nijemac je 2024. godine pojeo 249 jaja, što je također rekord.

Njemačka poljoprivreda, barem matematički gledano, uspjela je u potpunosti pokriti domaću potrošnju mesa peradi, javlja dpa.

Blaga prekomjerna proizvodnja pilećeg mesa bila je u suprotnosti s većim uvozom pačjeg i guščjeg mesa. Što se tiče jaja, njemačke farme pokrivale su samo 72 posto domaćih potreba.

U trenutnom valu ptičje gripe, više od pola milijuna životinja već je preventivno ubijeno kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze, prema podacima Instituta Friedrich-Leffler.

Međutim, to je za sada samo mali dio ukupnog fonda. Prema posljednjem popisu stanovništva od 1. ožujka 2023., diljem Njemačke bilo je ukupno 167,3 milijuna peradi na 42.690 farmi.

Krajem kolovoza, prema statističarima, bilo je 2200 farmi s prosječno 44,6 milijuna nesilica. U kolovozu su snijele 1,2 milijarde jaja.

Daleko najveći dio nesilica, njih 25,5 milijuna, bio je u sustavu podnog uzgoja. Slijede kokoši slobodnog uzgoja s 11,3 milijuna, zatim 6,6 milijuna u organskom uzgoju i još 1,2 milijuna u malim skupinama ili kavezima.

