Stari domaći recept za “čudo u tegli”: Ovo će vam pojačati imunitet tokom zime, a lako se priprema

Ovaj stari recept, prenošen s generacije na generaciju, danas ponovo doživljava popularnost – i to s razlogom. Kada temperature padnu, našem organizmu su potrebne tople i hranjive namirnice, a upravo je kiseli kupus jedna od najvrednijih zimskih namirnica.

Sadrži prirodne probiotike, vitamine i minerale koji jačaju crijeva i imunološki sistem. Fermentacija ne samo da produžava trajanje hrane, već i značajno povećava njenu nutritivnu vrijednost.

Recept za kiseli kupus u tegli

Sastojci:

1 glavica srednje velikog bijelog kupusa (oko 1,5 kg)

1 i po kašika soli

nekoliko zrna bibera po ukusu

prstohvat kadulje ili kima (po želji)

Priprema:

Uklonite vanjske listove kupusa, posebno oštećene, zatim glavicu operite i narežite na četvrtine. Nožem ili rendeom narežite tanke trakice. Stavite kupus u veću posudu, posolite ga i lagano izgnječite rukama da pusti sok.

Dodajte začine – nekoliko zrna bibera, malo kadulje ili prstohvat kima. Ako želite blago zlatnu nijansu, možete dodati i nekoliko zrna kukuruza. Zatim postepeno punite steriliziranu teglu kupusom, dobro ga sabijajući šakom dok se ne napuni. Prelijte tečnošću koja je ostala u posudi.

Da bi kupus tokom fermentacije uvijek bio prekriven tečnošću, na vrh stavite manju teglu napunjenu kamenčićima ili vodom – ona će služiti kao teg. Teglu pokrijte čistom krpom i učvrstite gumicom, kako bi kupus imao pristup zraku, ali bio zaštićen od prašine i insekata.

Tokom prvih 24 sata nekoliko puta pritisnite teg kako bi se oslobodilo još tečnosti iz kupusa. Ako nakon jednog dana kupus nije potpuno potopljen, dodajte slanu otopinu (jedna kašičica soli na šolju vode), piše nova.rs.

Fermentacija i čuvanje

Kupus treba fermentirati od 3 do 10 dana na sobnoj temperaturi (do 23 °C).

Tokom tog perioda razvija se njegov karakterističan ukus – već nakon tri dana možete probati i provjeriti nivo kiselosti.

Kada postigne ukus koji vam odgovara, teglu zatvorite i premjestite na hladnije mjesto – u podrum, ostavu ili frižider. Ovako pripremljen kiseli kupus može trajati do dva mjeseca, a svakim danom postaje sve ukusniji jer se proces spore fermentacije nastavlja.

