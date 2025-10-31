Dodajte ovaj sastojak u grah i zaboravite na nadimanje i gasove

Grah je neizostavan dio domaće kuhinje, ali mnogi ga izbjegavaju zbog neugodnih posljedica poput nadimanja i gasova. Ipak, iskusne kuharice i naše nane odavno znaju tajnu koja ovaj problem rješava jednostavnije nego što mislite.Zaboravite na višesatno potapanje ili prosipanje vode — ključ je u jednom začinu koji, dodan u pravom trenutku, neutralizira tvari koje uzrokuju nadimanje, piše B92.

Glavni uzrok stomačnih tegoba su oligosaharidi – složeni šećeri koje organizam teško probavlja. Kada dospiju do debelog crijeva, bakterije ih razgrađuju i stvaraju gasove. Zato je trik u tome da se njihovo djelovanje umanji prije nego što jelo dođe na sto.

Rješenje se krije u kimu (kuminu), začinu koji se od davnina koristi za poboljšanje probave. Kim ima prirodna karminativna svojstva – pomaže u razgradnji gasova i smiruje želudac.

Najvažnije je znati kada ga dodati. Ne stavljajte kim na početku kuhanja jer će dugotrajna toplina uništiti njegova korisna svojstva. Umjesto toga, dodajte jednu kašičicu mljevenog kima oko 15 minuta prije kraja kuhanja.

Ako želite, grah možete prethodno potopiti preko noći i prvu vodu baciti nakon kratkog prokuhavanja – to dodatno smanjuje količinu oligosaharida,pišu Vijesti

Dodavanjem kima pri kraju kuhanja dobit ćete dvostruku korist: jelo će biti lakše za probavu, a ukus bogatiji i aromatičniji.

Zaboravite na neprijatnosti poslije obroka – ovaj jednostavni trik pretvara grah u savršeno jelo koje možete jesti bez bojazni od nadimanja i gasova

