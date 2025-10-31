Pet namirnica koje vam povećavaju rizik od raka debelog crijeva

Iako još nema dokaza da određena hrana direktno uzrokuje ili sprječava rak, brojna istraživanja pokazala su povezanost između prehrane i učestalosti ovog oblika raka.

Stručnjaci ističu da namirnice koje izazivaju upalu mogu potaknuti proces koji dovodi do rasta tumora, dok prehrana koja podržava zdravlje crijeva može imati zaštitni učinak.

Pet namirnica koje povećavaju rizik od raka debelog crijeva

Evo pet namirnica koje stručnjaci smatraju najštetnijima za zdravlje crijeva, te savjeta šta jesti umjesto njih.

1. Crveno meso

Govedina, janjetina, svinjetina i teletina spadaju među namirnice s najvećim rizikom za razvoj raka debelog crijeva.

Svaka dodatna porcija od 100 g crvenog mesa dnevno povećava rizik za čak 16 %.

Crveno meso sadrži hem željezo, koje može potaknuti stvaranje spojeva povezanih s rakom.

Dugotrajna konzumacija crvenog mesa povezana je i s nezdravom crijevnom mikroflorom, što dodatno povećava rizik.

2. Prerađeno meso

Kobasice, hrenovke, suhomesnati proizvodi i dimljeno meso klasificirani su kao kancerogeni za ljude.

Sadrže nitrate i nitrite koji mogu povećati izloženost spojevima povezanim s rakom.

Svaka porcija od 50 g prerađenog mesa dnevno povećava rizik od raka debelog crijeva do 22 %.

3. Prepečeno meso i roštilj

Priprema mesa na vrlo visokim temperaturama (poput roštilja) stvara kemikalije koje mogu oštetiti DNK i potaknuti razvoj tumora.

Iako način pripreme ima utjecaj, problem i dalje predstavljaju crveno i prerađeno meso.

4. Slatkiši i zaslađeni napici

Visok unos šećera može potaknuti rast ćelija raka. Slatkiši i gazirani sokovi povećavaju kalorijski unos, što doprinosi pretilosti – faktoru rizika za razvoj raka.

5. Alkohol

Iako alkohol nije hrana, vrijedi ga spomenuti jer povećava rizik od raka debelog crijeva.

Svako alkoholno piće dnevno povećava rizik za 6 %, a četiri pića dnevno čak do 52 %.

Alkohol mijenja crijevnu mikrofloru, smanjuje zaštitne enzime i stvara acetaldehid, kancerogenu supstancu koja oštećuje DNK,pišu Vijesti

Šta jesti umjesto toga?

Za smanjenje rizika od raka debelog crijeva stručnjaci preporučuju mediteransku prehranu bogatu povrćem, cjelovitim žitaricama i zdravim izvorima proteina:

riba, piletina, grah i mahunarke umjesto crvenog i prerađenog mesa

lisnato zeleno povrće poput brokule, kelja, kupusa i karfiola

vlakna iz cjelovitih žitarica, voća i povrća

mliječni proizvodi poput mlijeka, sira i jogurta

maslinovo ulje umjesto životinjskih masti.

Ako niste sigurni koja je prehrana najbolja za vas, nutricionista može napraviti plan koji smanjuje rizik od raka debelog crijeva, a istovremeno zadovoljava vaše prehrambene potrebe.

