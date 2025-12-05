Hiljade studenata protestuje protiv novog zakona o vojnoj službi

Hiljade studenata izašlo je iz učionica širom Njemačke u petak kako bi protestovali protiv novog zakona o vojnoj službi, koji zahtijeva obavezne zdravstvene preglede i upitnike za 18-godišnje muškarce, javlja Anadolu.Inicijativa “Školski štrajk protiv vojne službe” organizovala je demonstracije u više od 90 gradova, uključujući Hamburg, Bohum, Bielefeld, Munster, Keln, Dizeldorf i Štutgart.

U Berlinu se više od 3.000 studenata okupilo u blizini metro stanice Hallesches Tor prije nego što su marširali do Oranienplatza, mašući transparentima sa sloganima poput “Ne obaveznoj vojnoj službi”, “Studenti protiv ratova i ponovnog naoružavanja”, “Naša budućnost je naša budućnost” i “Mi sami odlučujemo”.

Manja grupa demonstranata također je protestovala ispred zgrade parlamenta dok su zakonodavci raspravljali o zakonu unutra.

Usvajanje zakona

Bundestag je usvojio zakon sa 323 glasa za i 272 protiv, uz jedan suzdržani glas. Sada se on upućuje Bundesratu, gornjem domu njemačkog parlamenta, na odobrenje kasnije ovog mjeseca, a stupa na snagu 1. januara 2026. godine, ako bude usvojen.

Reforma se bavi hroničnim nedostatkom osoblja u Bundeswehru, njemačkim oružanim snagama, koje trenutno broje oko 184.000 aktivnih vojnika. Da bi ispunilo obaveze prema NATO-u, Ministarstvo odbrane nastoji povećati broj vojnika na oko 270.000 do 2035. godine, što će zahtijevati otprilike 20.000 novih regruta godišnje.

Novi sistem

Prema novom sistemu, svi muškarci rođeni 1. januara 2008. godine ili kasnije moraju popuniti upitnik kojim se procjenjuju njihove kvalifikacije, fizička spremnost i interes za služenje, nakon čega slijede obavezni ljekarski pregledi. Učešće je dobrovoljno za žene,piše Avaz

Sama služba ostaje opcionalna, ali ako ciljevi regrutacije ne budu ispunjeni, parlament mora preispitati politiku u budućim godinama – potencijalno uvodeći regrutaciju na osnovu potražnje ili čak obaveznu opću regrutaciju kao krajnju mjeru.

Njemačka je ukinula obaveznu vojnu službu 2011. godine, prešavši na potpuno dobrovoljne profesionalne snage.

