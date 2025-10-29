Sezona je kestena, ali oprez: Nutricionisti objasnili ko ih nikako ne smije jesti i kako prepoznati otrovni divlji kesten

Međutim, stručnjaci i centri za kontrolu trovanja svake jeseni izdaju važno upozorenje: ne berite ih ako niste sto posto sigurni, jer zamjena jestivog kestena otrovnim može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

Osim toga, čak i zdravi, pitomi kesten nije za svakoga. Nutricionisti objašnjavaju koje dvije grupe ljudi moraju biti posebno oprezne s količinom.

Kako razlikovati jestivi (pitomi) od otrovnog (divljeg) kestena?

Najveća opasnost leži u miješanju pitomog kestena (Castanea sativa), koji je jestiv i ukusan, sa divljim kestenom (Aesculus hippocastanum), koji je toksičan za ljude.

Divlji kesten sadrži eskulin (aesculin), otrovnu supstancu koja, prema podacima centara za trovanje, kod ljudi izaziva probavne smetnje, mučninu, povraćanje, jaku dijareju i bolove u stomaku.

Razlika je, srećom, vrlo očigledna ako znate gdje da gledate – u “oklopu” (ježici):

JESTIVI (Pitomi) Kesten: Njegov oklop izgleda kao jež – ima stotine tankih, dugih i veoma oštrih bodlji. U jednoj “ježici” se obično nalaze 2 do 3 ploda, koja su sa jedne strane zaobljena, a sa druge ravna.

OTROVNI (Divlji) Kesten: Njegov oklop je zelen, mesnat i ima samo nekoliko rijetkih, kratkih i tupih bodlji. U oklopu se najčešće nalazi samo jedan veliki, okrugli plod (vrlo sjajan).

Ove dvije grupe moraju oprezno i sa jestivim kestenom

Čak i ako ste sigurni da imate pravi, jestivi kesten, nutricionisti savjetuju oprez, posebno za dvije grupe ljudi.

1. Dijabetičari (Pazite na šećer i skrob!) Pitomi kesten je, za razliku od orašastih plodova, izuzetno bogat skrobom i ugljikohidratima. Kada se skuva ili ispeče, taj skrob se pretvara u šećer. Zbog visokog glikemijskog opterećenja, dijabetičari moraju biti vrlo oprezni i konzumirati ga u strogo ograničenim, malim količinama, uz konsultaciju sa ljekarom.

2. Ljudi sa osjetljivim stomakom (Težak je za varenje!) Iako je zdrav, kesten je težak za probavu, posebno ako nije dobro termički obrađen (skuhan ili ispečen). Zbog visokog udjela skroba i vlakana, osobama sa osjetljivim želucem, sindromom iritabilnog kolona (IBS) ili sklonostima ka nadimanju može izazvati ozbiljne smetnje.

Uživajte u sezoni kestena, ali pametno. Kupujte ih na provjerenim mjestima ili ih berite samo ako ste apsolutno sigurni da razlikujete jestivi “jež” od otrovnog “glatkog” oklopa. A ako imate dijabetes ili osjetljivu probavu, uživajte u njima umjereno.

