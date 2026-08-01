Brojne poznate ličnosti na prvoj večeri Merlinovog spektakla: Amra i Edin Džeko uživali na koncertu

Prva koncertna večer Dine Merlina na stadionu Koševo okupila je desetine hiljada obožavalaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i brojne poznate ličnosti iz svijeta sporta i estrade.

Među onima koji su uživali u spektaklu bili su kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sa suprugom Amrom Džeko, NBA reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić, kao i pjevač Mahir Mulalić.

Njihovo prisustvo dodatno je potvrdilo da je Merlinov koncert jedan od najvećih muzičkih događaja godine u Bosni i Hercegovini. Publika je od prvih taktova dočekala svog omiljenog izvođača gromoglasnim aplauzom i horskim pjevanjem njegovih najvećih hitova.

Koncert na Koševu obilježila je vrhunska produkcija, impresivni svjetlosni efekti i emotivna atmosfera, a mnogi posjetioci ističu da će ovo biti jedna od najupečatljivijih muzičkih večeri ovog ljeta.

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