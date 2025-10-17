Objavljena lista 10 najgorih bosanskih jela: Među njima i Begova čorba i hurmašice

Na prvom, drugom i trećem mjestu našli su se gurabija, smokvara i sogan dolma. Iako su ova jela duboko ukorijenjena u bosanskoj tradiciji, nisu sve kritike bile pozitivne.

Uz ovo, lista je uključivala i neka jela koja su, iznenađujuće, dobila loše ocjene, poput hurmašice i Begove čorbe.

Taste Atlas spaja autentične recepte, recenzije stručnjaka i istraživačke članke o popularnim sastojcima i jelima, pa je njihova ocjena često odraz subjektivnog mišljenja o kvalitetu hrane, kao i njene pripreme.

1. Gurabija

Gurabija je klasik bosanske kuhinje, prhki kolačić napravljen od brašna, šećera i ulja, s orijentalnim korijenima. Iako je gurabija omiljena među mnogim Bosancima i Hercegovcima, kritičari smatraju da su njegove varijacije – uključujući dodavanje jaja, praška za pecivo, maslaca, mlijeka i začina – ponekad previše jednostavne i ne mogu konkurirati bogatijim desertima. Iako su obično začinjene vanilijom, limunovom koricom, orašastim plodovima i suhim voćem, mnogi smatraju da gurabija nije dovoljno specifična u svom okusu.

2. Smokvara

Smokvara je tradicionalni hercegovački desert, napravljen od tijesta s pekmezom od smokava, brašna, šećera i ulja, koji se oblikuje u diskove i peče. Iako je prelijep i slatko-sočan, kritike se fokusiraju na činjenicu da smokvara često može biti preslatka i da njen specifičan okus nije za svakoga. Ipak, mnogi uživaju u ovom desertu uz kafu, koja je najbolji način za uravnoteženje njegove slatkoće.

3. Sogan dolma

Sogan dolma je jelo turskog porijekla, koje se sastoji od luka punjenog mljevenim mesom, rižom, začinima i povremeno, dodatnim povrćem poput rendane šargarepe. Iako je popularno u južnoj Bosni, smatra se da jelo ima jednostavan okus i da priprema nije dovoljno kreativna, što ga čini manje uzbudljivim za ljubitelje složenijih jela.

4. Prijesnac

Prijesnac je hercegovačka pita od sira koja se priprema s mladim sirom, jajima, mlijekom, brašnom i uljem. Iako je popularna u Bosni i Hercegovini, mnogi smatraju da je ovo jelo jednostavno i da ne nudi ništa novo u pogledu okusa. Nastalo je kao način iskorištavanja ostataka sira, što je uzrokovalo da bude viđeno kao siromašno jelo koje ne izaziva previše uzbuđenja.

5. Kalja

Kalja, koja se tradicionalno priprema od janjetine, teletine ili povrća, sa kupusom, krompirom i paradajzom, također se našao na listi. Iako je ovo jelo poznato po svojoj sočnosti i bogatstvu okusa, kritičari ga smatraju previše jednostavnim i ne inovativnim, pogotovo u današnjoj eri raznih gastronomskih eksperimenata.

6. Čimbur s mesom

Čimbur s mesom je jelo u kojem se mljeveno meso pirja sa lukom i paprikom, te prelijeva jajima i peče. Iako je obilan obrok koji je mnogima ukusan, smatra se da mu nedostaje dubine okusa i da je pomalo jednostavan za moderno nepce.

7. Hurmašica

Hurmašica je bosansko pecivo natopljeno limunovim sirupom, koje se obično peče za praznike. Iako je mnogi vole zbog svoje slatkoće i teksture, kritike često spominju da nije dovoljno kompleksno i da su slični deserti iz drugih zemalja bolji.

8. Buranija

Buranija je bosansko jelo koje se pravi sa teletinom ili junetinom, često pripremljeno s paprikom, bijelim lukom i lovorovim listom. Iako je ovo jelo bogatog okusa, s ocjenama nije prošlo najbolje jer se često smatra da je prilično jednostavno i da mu nedostaje karaktera.

9. Salenjaci

Salenjaci su peciva spunjena pekmezom od kajsija ili šljiva, napravljeni s mašću i presavijenim tijestom, stvarajući teksturu nalik listu. Mnogi kritičari smatraju da su preslatki i premasni, te da im nedostaje finih okusa u odnosu na druge slavonske specijalitete.

10. Kadaif

Kadaif je bosanski desert napravljen od usitnjenog tijesta i nadjeva od oraha, složen u slojeve i pečen s maslacem. Iako je popularan, njegova slatkoća i bogatstvo okusa nisu za svakoga, a ocjene sugeriraju da je jelo previše jednostavno i da nedostaje kreativnosti u pripremi, prenosi Novi.

Facebook komentari