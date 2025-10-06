Neurolozi se slažu: Jedna vrsta voća najbolje potiče rad mozga

“Ono što jedemo svakog dana može utjecati na to kako se naši geni izražavaju i kako naš mozak stari. Za mene je to srž preventivne neurologije – korištenje načina života, osobito prehrane, kao alata za očuvanje kognitivnih sposobnosti i kvalitete života”, rekla je neurologinja dr. Kellyann Niotis za EatingWell.

Kada su neurologe pitali što svakodnevno jedu za zdravlje mozga, svi su naveli mnogo korisnih namirnica, ali jedna se istaknula kao zajednički izbor – bobičasto voće.

Borovnice, maline i kupine se kod neurologa nalaze visoko na listi zbog snažnih antioksidativnih svojstava i pozitivnog učinka na mozak. “Te tvari podržavaju zdravlje mozga smanjenjem upala i poboljšanjem komunikacije između moždanih stanica”, objasnila je dr. Niotis. Neurologinja dr. Ella Akkerman dodala je da je bobičasto voće bogato vitaminom C, koji pomaže u zaštiti mozga od oksidativnog stresa povezanog s razvojem Alzheimerove bolesti.

Neurolozi ističu i da konzumacija bobičastog voća može pomoći u poboljšanju pamćenja. “Namirnica koju nastojim jesti svaki dan su borovnice”, rekao je neurolog dr. Jean-Raphael Schneider. Istaknuo je da njihovi protuupalni flavonoidi mogu podržati zdravo starenje mozga. “Istraživanja su pokazala da ti spojevi mogu poboljšati pamćenje i usporiti kognitivni pad tijekom vremena”, dodao je.

Za kraj, stručnjaci savjetuju da se bobičasto voće jednostavno uključi u prehranu – uz doručak, u smoothieju, salatama ili desertima. “Za mene su bobice jednostavan i ukusan način da nahranim svoj mozak”, rekla je dr. Niotis. Dr. Schneider preporučuje šaku bobičastog voća nekoliko puta tjedno, naglašavajući da je ključ u dosljednosti, a ne u količini.

Facebook komentari