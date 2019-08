Zašto je važno bebi stalno pričati

Advertisements

Načini komunikacije sa bebom su raznovrsni i svaki roditelj koristi neke od njih više, a neke manje. Ovo su neki načini komunikacije koje ćete možda poželjeti da koristite, sada ili u mjesecima koji slijede

PRIČAJTE, komentirajte, objašnjavajte – Kada ste uz bebu, opisujte šta radite. Opisujte, naprimjer, proces oblačenja: “Sada ti stavljam pelenu… pa onda majicu preko glave…, a sada zakopčavam štramplicu”.

Nije važno što vaša beba ne razumije šta joj govorite. Detaljni opisi vam pomažu da duže pričate a da beba sluša – tako se napreduje ka razumijevanju.

PUNO PITAJTE – Ne čekajte da vaša beba počne davati odgovore da biste počeli postavljati pitanja. Mislite o sebi kao o reporteru i o bebi kao intrigantnoj osobi koju intervjuirate.

PRUŽITE BEBI PRILIKU – Istraživanja pokazuju da djeca čiji roditelji pričaju s njima ranije nauče govoriti. Pružite bebi priliku da guče, tepa ili se kikoće. Ostavite i njoj prostor da komentira.

GOVORITE JEDNOSTAVNO barem jednim dijelom vremena – novorođenčetu možete brbljati beskrajno o svemu i svačemu, ali kako beba bude starija vaša je dužnost olakšati joj razumijevanje pojedinih riječi. Zato uložite napor i koristite jednostavne rečenice i fraze “vidi svjetlo”, “pa-pa”, “bebini prstići”; “lijepa kuća”.

OSTAVITE SE ZAMJENICA maloj bebi je teško shvatiti da “ja” ili “ti” mogu biti mama, tata ili baka, ili čak i ona sama, zavisi ko govori. Zato najveći dio vremena oslovljavajte sebe sa mama (ili tata ili baka) a bebu imenom “sada će mama promijeniti pelenu Jasmini”.

POVISITE TON – Većina beba voli glasove visokog tona i možda su zato glasovi žena prirodno viši od glasova muškaraca; možda se zato glas većine majki podiže za oktavu ili dvije kada se obraćaju djeci. Pokušajte povisiti ton kada pričate bebi i posmatrajte reakciju (mala beba voli niže tonove, utvrdite šta se vašoj više sviđa).

DRŽITE SE OVDJE I SADA – Možete pričati bebi o gotovo svemu, ali primjetnog razumijevanja neće biti još neko vrijeme. Kako razumijevanje bude napredovalo, željet ćete dodati više nego što beba može vidjeti ili iskusiti u tom trenutku. Mala beba nema memoriju za prošlost ili pojam za budućnost.

IMITIRAJTE – Bebe vole ulagivanje koje ide sa imitacijom. Kada beba guče, gučite i vi, kada izusti “ahh” i vi uradite isto. Imitacija će brzo postati igra u kojoj ćete oboje uživati i koja će predstavljati osnovu za bebino imitiranje vašeg govora.

PJEVAJTE – Ne brinite ako ne možete pogoditi melodiju – male bebe su poznate po tome što ne prave razliku kada je o muzici riječ. One vole to što im pjevate, bez obzira da li je to stari šlager, najnoviji hit ili nešto što ste sami smislili.

Dječije pjesmice imaju “prolaz” kod djece, pa investirajte u prigodnu kasetu ako ste ih zaboravili. Sve ih kombinirajte sa gestovima; ako neke znate i možete da ih napravite, zadovoljstvo će biti dvostruko. Beba će vam brzo staviti do znanja šta joj se najviše sviđa, pa možete očekivati da ćete to pjevati ponovo i ponovo.

ČITAJTE NAGLAS – Mada u početku neće razumjeti značenje riječi, nikada nije prerano da počnete svojoj bebi čitati neke jednostavne stihove. Kada niste raspoloženi za bebeće sadržaje i žudite za nekom stimulacijom za odrasle, podijelite svoju ljubav prema literaturi (ili receptima, ogovaranju ili politici) s vašim mališanom čitajući naglas ono što vi želite.

DAJTE JOJ PREDAH – Neprestano brbljanje i pjevanje mogu dosaditi svakom, čak i bebi. Kada beba izgubi pažnju za vaše igre riječima, zatvara ili okreće oči na drugu stranu, postaje nervozna i mrzovoljna, ili na drugi način pokazuje da je dostigla tačku zasićenja, pustite je da se odmori,piše Avaz



