“Nećemo tolerisati nikakve svršene činjenice, krađu ili piratstvo u našoj Plavoj domovini”

5.3K  
Objavljeno prije 22 minute

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je na “rastuće izazove i prijetnje” turskim interesima u istočnom Mediteranu tijekom svog govora krajem godine, obećavši da Ankara neće prihvatiti nikakve svršene činjenice u onome što je nazvao Plavom domovinom zemlje.

Doktrina, poznata kao “Plava domovina” (Mavi Vatan), predstavlja jedan od najznačajnijih geopolitičkih i vojno-strateških zaokreta u savremenoj turskoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Riječ je o konceptu koji more(Crno, Egejsko i Sredozemno) ne tretira kao periferiju države, već kao njen produženi teritorij, ključni prostor suvereniteta, sigurnosti i ekonomske budućnosti.

Erdogan je rekao: „Pažljivo pratimo rastuće izazove i prijetnje interesima naše zemlje i tursko-ciparskom narodu u istočnom Mediteranu. Neka se zna da nikada nećemo tolerirati nikakve svršene činjenice, krađu ili piratstvo u našoj Plavoj domovini.“


