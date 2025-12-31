“Nećemo tolerisati nikakve svršene činjenice, krađu ili piratstvo u našoj Plavoj domovini”

Doktrina, poznata kao “Plava domovina” (Mavi Vatan), predstavlja jedan od najznačajnijih geopolitičkih i vojno-strateških zaokreta u savremenoj turskoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. Riječ je o konceptu koji more(Crno, Egejsko i Sredozemno) ne tretira kao periferiju države, već kao njen produženi teritorij, ključni prostor suvereniteta, sigurnosti i ekonomske budućnosti.

Erdogan je rekao: „Pažljivo pratimo rastuće izazove i prijetnje interesima naše zemlje i tursko-ciparskom narodu u istočnom Mediteranu. Neka se zna da nikada nećemo tolerirati nikakve svršene činjenice, krađu ili piratstvo u našoj Plavoj domovini.“

