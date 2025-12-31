Ove kućne aparate nikada ne treba priključivati na produžni kabl

Ipak, stručnjaci upozoravaju da takva navika može biti opasna, posebno kada je riječ o uređajima velike snage.

Posebno se izdvajaju frižideri i zamrzivači, koji nikada ne bi smjeli biti priključeni na produžni kabl. Ovi uređaji rade neprekidno, troše znatnu količinu električne energije i zahtijevaju stabilno napajanje. Produžni kablovi često nisu predviđeni za dugotrajno opterećenje, što može dovesti do pregrijavanja, iskakanja osigurača, pa čak i požara,pišu Vijesti

Osim sigurnosnog rizika, nepravilno napajanje može negativno utjecati i na sam uređaj. Nestabilan dotok struje može oštetiti kompresor frižidera ili zamrzivača, a popravke takvih kvarova često su skupe ili se uopće ne isplate.

Stručnjaci savjetuju da se veći kućanski aparati uvijek priključuju direktno u zidnu utičnicu te da se, ukoliko je potrebno, unaprijed planira raspored utičnica u prostoru. Na taj način smanjuje se rizik od kvarova, produžava vijek trajanja uređaja i povećava sigurnost doma.

Facebook komentari