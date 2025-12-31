Svaštara

Ove kućne aparate nikada ne treba priključivati na produžni kabl

6.0K  
Objavljeno prije 2 sata

U mnogim domaćinstvima broj utičnica često nije dovoljan za sve električne uređaje koje svakodnevno koristimo, pa se produžni kablovi nameću kao praktično rješenje.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da takva navika može biti opasna, posebno kada je riječ o uređajima velike snage.

Posebno se izdvajaju frižideri i zamrzivači, koji nikada ne bi smjeli biti priključeni na produžni kabl. Ovi uređaji rade neprekidno, troše znatnu količinu električne energije i zahtijevaju stabilno napajanje. Produžni kablovi često nisu predviđeni za dugotrajno opterećenje, što može dovesti do pregrijavanja, iskakanja osigurača, pa čak i požara,pišu Vijesti

Osim sigurnosnog rizika, nepravilno napajanje može negativno utjecati i na sam uređaj. Nestabilan dotok struje može oštetiti kompresor frižidera ili zamrzivača, a popravke takvih kvarova često su skupe ili se uopće ne isplate.

Stručnjaci savjetuju da se veći kućanski aparati uvijek priključuju direktno u zidnu utičnicu te da se, ukoliko je potrebno, unaprijed planira raspored utičnica u prostoru. Na taj način smanjuje se rizik od kvarova, produžava vijek trajanja uređaja i povećava sigurnost doma.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh