Srbija u 2025. godini zaplijenila više od šest tona droge

​On je za list Politika naveo da je to 6,6 posto više zapljena u odnosu na isti period prošle godine.

​- Na teritoriji Srbije organizirane kriminalne grupe se kao primarnom djelatnošću bave krijumčarenjem, proizvodnjom i trgovinom opojnim drogama, krađom i prepravkom vozila, nedozvoljenim prelazima državne granice i krijumčarenjem ljudi, kao i krivičnim djelima u vezi sa proizvodnjom i prometom doping sredstava – kazao je Vasiljević.

​Dodao je da je nad predstavnicima medija prilikom obavljanja posla tokom ove godine evidentiran 61 napad – 30 fizičkih i 31 verbalni, a da su krivične prijave podnesene zbog 16 krivičnih djela i 16 prekršaja. Nadležnom tužilaštvu dostavljeno je 28 izvještaja radi donošenja odluke u tim situacijama.

​Prema njegovim riječima, prijavljeno je 6,5 posto manje krivičnih djela nasilja u porodici, a evidentirano je 27 slučajeva ubistva u okviru porodičnih i partnerskih odnosa sa 31 žrtvom.

​- U oblasti maloljetničkog kriminala evidentirano je 4.285 krivičnih djela i prijavljeno je 2.675 maloljetnih počinilaca. Učešće maloljetničkog kriminala u ukupnom kriminalu iznosilo je 7,4 posto – rekao je Vasiljević.

Facebook komentari