Pet najčešćih grešaka roditelja zbog kojih se djeca često razboljevaju

U želji da im djeca budu zdrava, roditelji prave i neke greške koje, umjesto da jačaju zdravlje djeteta, imaju potpuno suprotan efekat, a među njima su prekomjerno utopljavanje djece, prekomjerno dezinficiranje površina, zabrana kontakta sa životinjama, kao i zabrana igre u prirodi te posezanje za antibioticima na prvi znak prehlade.

Roditelji obično nemaju dobar osjećaj za odijevanje novorođenčeta ili dojenčeta. Pravilo je da uvijek imamo jedan sloj više na sebi nego što imamo. Na primjer, ako nosimo majicu dugih rukava, na novorođenče oblačimo dva sloja. Ako nosimo majicu kratkih rukava i osjećamo se dobro, onda na našeg mališana oblačimo majicu dugih rukava ili bodi. Za vanjsku upotrebu, novorođenče se oblači isto kao i za unutrašnju, s jaknom i hlačama i tankom dekom. Na nižim temperaturama osiguravamo toplije čarape i jaknu, kao i traku za glavu ili kapu. Novorođenčad često imaju hladne ruke i stopala, ali im nije hladno. Razlog tome je što je cirkulacija krvi još uvijek slabo razvijen, prenosi Klix.

Za malu djecu, imajte na umu da se stalno kreću. Trče, igraju se i posljedično se brže znoje. Oblačite ih u nekoliko tankih slojeva, koje zatim možete prilagoditi ovisno o situaciji i vremenskim uvjetima.

Dječja socijalizacija sa psima i drugim krznenim kućnim ljubimcima korisna je za zdravlje djece, otkrili su istraživači u kanadskoj studiji. Dokazano je da izloženost trudnica i djece kućnim ljubimcima povećava prisustvo dvije vrste bakterija u dječjim crijevima koje su povezane s manjim rizikom od alergija i gojaznosti. Otkrili su da prisustvo pasa i mačaka u kućnom okruženju pozitivno mijenja crijevni mikrobiom – jačajući djetetov imunološki sistem.

Stalna dezinfekcija prostorije i održavanje sterilnosti površina može djetetu nanijeti više štete nego koristi. To će spriječiti uspostavljanje i jačanje djetetovog imunološkog sistema, čineći ga podložnim bolestima.

Da bi dijete bilo zdravo i bezbrižno, bitno je da provodi dovoljno vremena na otvorenom. Osim što mu pomaže u razvoju fizičkih sposobnosti, vrijeme koje provodi na otvorenom održava djetetovo fizičko i mentalno zdravlje te razvija njegovu maštu, kreativnost i samopouzdanje.

Neke roditelje je teško uvjeriti da njihovom djetetu potreban tretman antibioticima na prvi znak prehlade. Najvažnije kod prehlade je redovno čišćenje nosa fiziološkim rastvorom i redovne inhalacije. Slani rastvor će opustiti disajne puteve i omogućiti djetetu da lakše diše.

