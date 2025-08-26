Stručnjak za razvoj djece upozorava: Ovo je siguran znak da će vam dijete odrasti u frustriranu osobu

Šta radite kada primijetite da je vašem djetetu dosadno? Ako posegnete za igračkom, uključite crtani ili date mobilni telefon u ruke, upravo tu pravite najveću grešku, tvrdi dr Ranko Rajović, jedan od najpoznatijih stručnjaka za razvoj djece.

Dosada, objašnjava, nije neprijatelj, već saveznik. Ona podstiče dijete da traži rješenja, da bude kreativno i da uči kako da se snađe. Međutim, današnji roditelji uporno uklanjaju svaki trenutak praznine. Rezultat su djeca koja ne znaju kako da se zabave sama, a sutra – odrasli ljudi s minimalnim pragom tolerancije.

Rajović podsjeća da su nekada djeca satima hodala ili vozila bicikl da stignu na igralište, smišljala igre po kiši ili slagala kocke sama. Danas, međutim, roditelji rade sve umjesto djeteta. Ako mu je dosadno – kupuju novu igricu ili daju TV sa pedeset kanala.

– Problem dosade uvijek je bio pokretač, a dosada je važan i dobar faktor u razvoju djeteta. Kada mu je dosadno, dijete mora nešto da smisli, organizuje se, poveže neke stvari, napravi možda novu igru ili potraži društvo – ističe Rajović,piše Avaz

U toj jednoj rečenici sažeta je suština: roditelj ne treba da rješava dosadu, jer tako oduzima djetetu šansu da razvije snalažljivost i upornost.

Današnja djeca rastu u virtuelnom svijetu. Video-igre često postaju zamjena za realnost, a iza zabavnog ekrana krije se ozbiljna opasnost. Rajović upozorava da mozak tada luči velike količine endorfina, dijete postaje zavisno, traži sve više stimulacije i gubi strpljenje.

– Šta će dijete, koje ne zna da riješi dosadu, raditi za pet ili deset godina? Bit će frustrirana osoba s pragom tolerancije – nula. To dijete želi sve odmah i sada i neće moći da čeka – upozorava dr Ranko Rajović.

