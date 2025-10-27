Zimsko računanje vremena: 7 načina da prilagođavanje prođe bez posljedica

Ovog vikenda, u noći između 25. i 26. oktobra, pomjerili smo kazaljke jedan sat unatrag, te službeno prešli na zimsko računanje vremena. Iako su se mnogi obradovali “dodatnom satu sna”, naš biološki sat ne prihvata promjenu tako lako. Tijelu treba nekoliko dana da se prilagodi novom ritmu svjetla i tame, što se može odraziti na spavanje, koncentraciju, apetit i raspoloženje.

U nastavku donosimo sedam provjerenih i jednostavnih savjeta koji mogu pomoći da prelaz na zimsko vrijeme prođe bez posljedica.

1. Održavajte stabilan ritam spavanja

Najvažnije pravilo je ne mijenjati drastično vrijeme odlaska na spavanje. Pokušajte u danima prije i nakon pomicanja sata ići spavati i buditi se u približno isto vrijeme. Time pomažete tijelu da prirodno uskladi lučenje melatonina.

2. Stvorite “večernji ritual” za smirivanje

Zimsko računanje vremena znači raniji mrak, što kod mnogih izaziva osjećaj umora i potištenosti.

Kako biste se opustili i lakše zaspali, u večernje sate izbjegavajte ekrane i jarko svjetlo. Umjesto toga, pokušajte:

popiti topli čaj od kamilice,

pročitati nekoliko stranica knjige,

ugasiti jake izvore svjetlosti i uključiti toplije lampe ili svijeće.

Takvi mali rituali pomažu mozgu da prepozna signal za odmor i pripremi tijelo za san.

3. Iskoristite jutarnje svjetlo za “reset” biološkog sata

Naše tijelo najjače reagira na prirodno svjetlo ujutro. Već petnaestak minuta izloženosti dnevnoj svjetlosti nakon buđenja dovoljno je da organizam “shvati” da je novi dan počeo.

Ako ne možete van, stanite uz prozor ili otvorite balkonska vrata dok pijete prvu kafu, svjetlo stimulira lučenje serotonina, hormona dobrog raspoloženja.

4. Održavajte fizičku aktivnost

Tokom hladnijih mjeseci često se krećemo manje, no umjerena tjelovježba ključna je za bolji san i raspoloženje.

Idealno je vježbati između 16 i 18 sati, kada je tijelo najbudnije.

Umjesto intenzivnog treninga navečer, birajte šetnju, jogu ili istezanje, pomažu u smirivanju nervnog sistema.

5. Pazite na prehranu

Zimsko računanje vremena često mijenja i naše prehrambene navike. Rani mrak zna potaknuti žudnju za ugljikohidratima i prejedanje u večernjim satima.

Kako biste to izbjegli:

večeru pojedite barem tri sata prije spavanja,

izbjegavajte tešku i masnu hranu,

ograničite unos šećera i alkohola,

umjesto kasne kafe, probajte toplo mlijeko s medom ili biljni napitak.

6. Uvedite redovite rutine

Tijelo voli ritual i predvidljivost. Nastojte se buditi i lijegati u isto vrijeme, jesti u sličnim razmacima i izbjegavati kasne obroke. Stabilan raspored pomaže da se bioritam ponovno uskladi i smanji osjećaj umora.

7. Osvijetlite dom toplim svjetlom

Kako se dan skraćuje, naš mozak prima manje svjetlosnih signala, što može dovesti do pada energije i sezonske potištenosti.

Pokušajte:

koristiti topla LED svjetla u jutarnjim i poslijepodnevnim satima,

uvesti jutarnju rutinu s muzikom ili svjetlom koja će vas razbuditi,

redovno provjetravati prostorije.

Prilagodba na zimsko računanje vremena ne mora biti stresna. Ključ je u malim, dosljednim navikama, dovoljno sna, prirodnog svjetla, redovnih obroka i umjerenog kretanja. Tako će vaš organizam lakše prihvatiti promjenu, a vi ćete se osjećati odmornije, stabilnije i vedrije.

