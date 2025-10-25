Ima 101 godinu, a i dalje šest dana u sedmici odlazi na posao: ‘Da odem u penziju, umrla bih’

Godine su samo broj. Dokaz za to je Ann Angeletti iz malog mjesta Cresskill u New Jerseyu, koja već više od pola vijeka svakog jutra otključava vrata svoje zlatarske radnje.

U 101. godini života, ona i dalje stoji iza pulta, s istim osmijehom i strašću s kojom je počela da radi davne 1964. godine.

Za Ann rad nije obaveza, već način života. Poznata lokalna zlatarka, žena sa neiscrpnom energijom i oštrim duhom, postala je simbol vitalnosti i ljubavi prema životu. Njeni stalni klijenti dolaze ne samo zbog nakita, već i zbog nje, zbog topline, iskrenog smeha i mudrosti koja zrači iz svake njene rečenice.

U razgovoru za ABC7 NY, Ann je otkrila da je vrlo rano naučila šta znači odgovornost. Napustila je školu da bi pomogla porodici u maloj prodavnici mješovite robe u Bruklinu, dok je njen otac razvozio led konjskom zapregom — u vremenu prije frižidera. Kada je njen suprug otišao u Drugi svjetski rat, Ann je preuzela ulogu hraniteljke porodice i zaposlila se kao konobarica u brodogradilištu Navy Yard, prenosi Ona.rs.

Tada je, kaže, prvi put osjetila šta znači samostalnost i snaga žene.

– Otkrila sam koliko je lijepo kada znaš da sve možeš sama. Taj osjećaj nikada me nije napustio – prisjeća se.

Nekoliko decenija kasnije otvorila je svoju radnju — Curiosity Jewelry, danas porodični posao.

– Prolazila sam kolima i vidjela natpis “za izdavanje”. Nazvala sam vlasnika, a kirija je bila 85 dolara mjesečno. Bila je 1964. godina i nisam imala pojma u šta se upuštam. Ali srce mi je reklo: uradi to – kaže kroz smijeh.

Iako je radnja otvorena pet dana nedjeljno, Ann dolazi i šesti – ne zato što mora, već zato što ne može drugačije.

– Da odem u penziju, umrla bih – priznaje bez trunke oklijevanja.

Na pitanje u čemu je tajna njene dugovječnosti, odgovara jednostavno: “Ustani, istuširaj se, pojedi nešto, brini o sebi. Vježbaj. Radi ono što voliš. Ako ti se ne sviđa, promijeni. Nema velike filozofije.”

Svaki njen dan počinje zahvalnošću i završava osmijehom.

– Život je lijep. Samo moraš da ga živiš punim plućima. Sretna sam što i danas mogu da radim ono što volim.

Priča Ann Angeletti dirnula je hiljade ljudi koji su je nazvali živom inspiracijom. Neki kažu da je “osvojila genetsku lutriju”, ali ona ne vjeruje u sreću. Vjeruje u rad, ljubav i brigu o sebi.

I dok mnogi broje godine do penzije, Ann svakog jutra broji – nove prilike za život.

