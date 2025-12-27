FBiH otvara vrata stranim radnicima: Šta predviđa novi zakon

Ukoliko Zakon dobije podršku u oba doma Parlamenta, njegova primjena bi trebalo da unaprijedi prava stranaca u smislu njihovog zapošljavanja u Federaciji BiH, te bi doprinio i prevazilaženju problema s kojima se trenutno suočava dio poslodavci u FBiH u kontekstu nedostatka odgovarajuće radne snage – potvrdila je u razgovoru za Fenu direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar.Uz Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje je predlagač Zakona, Zavod kao i kantonalne službe za zapošljavanje aktivno su učestvovale u izradi novih izmjena i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca FBiH – jednog od propisa kojim se uređuju uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih državljana i osoba bez državljanstva u Federaciji BiH. To uključuje izdavanje radnih dozvola, izuzetke od obaveze izdavanja dozvole, vođenje evidencija te druga pitanja od značaja za zakonito zapošljavanje stranaca.

Ovaj zakon primjenjivao bi se u uskoj povezanosti sa Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine, kojim su propisani uvjeti ulaska, boravka i kretanja stranaca u BiH.

– U tom kontekstu, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje imaju određenu operativnu ulogu u provedbi zakona, i to u dijelu koji se odnosi na izdavanje radnih dozvola – kaže Lončar.

Pojasnila je da „strani državljanin ne može započeti s radom prije nego što mu je odobren privremeni boravak, osim u slučajevima kada je zakonom izričito drugačije propisano, niti može obavljati druge poslove ili raditi kod drugog poslodavca osim onog za kojeg je radna dozvola izdana“. Privremeni boravak po osnovu rada odobrava se na period važenja radne dozvole, uz dodatnih 30 dana, ali najduže do jedne godine.

Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca dodatno su precizirani pojedini pojmovi te se utvrđuju precizni rokovi za podnošenje zahtjeva i izdavanje radnih dozvola.

Odredba da radnu dozvolu za zaključivanje ugovora o radu ili ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u formi rješenja izdaje nadležna kantonalna služba za zapošljavanje, dopunjuje se novim stavom u kojem se precizira da je rok za izdavanje tog rješenja 30 dana od podnošenja zahtjeva.

– Time bi se trebao smanjiti prostor za neujednačenu praksu te doprinijeti efikasnijem i predvidivijem postupanju nadležnih institucija – tvrdi Lončar.

Pored toga, primjenom jedne od dopune Zakona predviđeno je da se poslodavcima omogući lakše angažovanje potrebne radne snage, posebno u deficitarnim sektorima.

– Dakle, novina je i članak 15.a, kojim se uvodi odluka o deficitarnim zanimanjima za teritorij Federacije BiH. Odluka će se donositi na temelju procjene stanja i potreba na tržištu rada za svaki kanton, uzimajući u obzir broj i strukturu nezaposlenih osoba, potrebe pojedinih gospodarskih djelatnosti, provedbu strateških i investicijskih projekata, kao i druge okolnosti važne za ekonomski rast i održivi razvoj – kazala je Lončar.

Dodaje da Zakon definiše da se za zanimanja koja budu utvrđena kao deficitarna neće provoditi obaveza provjere evidencije nezaposlenih osoba prilikom izdavanja radne dozvole strancu, čime bi se pojednostavio i ubrzao postupak zapošljavanja stranih radnika u onim sektorima gdje na domaćem tržištu rada objektivno ne postoji raspoloživa radna snaga,

Podsjećanja radi, u prošloj godini najviše radnih dozvola izdato je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji, ostalim uslužnim djelatnostima, hotelijerstvu i ugostiteljstvu, te trgovini i popravku motornih vozila i motocikla i to državljanima Turske – 785. Slijede radnici iz Nepala, sa 758 dobijenih radnih dozvola, te iz Srbije (693), Indije (660) i Bangladeša (485).

Ukupna kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2025. godinu iznosi 7.229 radnih dozvola i povećana je u odnosu na prošlu godinu, kada je iznosila 6.073. Od ukupnog broja na Federaciju Bosne i Hercegovine (FBiH) se odnosi 4.490, Republiku Srpsku (RS) 2.000 i Brčko distrikt BiH 739 radnih dozvola.

