Njemački lanac supermarketa ulazi u stečaj: 3.000 radnika ostaje bez posla?

Stručnjaci bi sada trebalo da pomognu u spašavanju lanca sa više od 70 prodavnica, prenosi Fenix Magazin.

Prema zvaničnim informacijama, supermarket “Feneberg” podnio je Opštinskom sudu u Kemptenu zahtjev za takozvani “zaštitni postupak” (Schutzschirmverfahren).

“Cilj je da se kompanija ekonomski reorganizuje na održiv način uz nastavak redovnog poslovanja”, saopštila je kompanija “Feneberg Lebensmittel”, članica Edeka grupe,pišu Vijesti

Sve prodavnice će ostati otvorene.

“Feneberg” upravlja sa više od 70 prodajnih mjesta u južnoj Njemačkoj i austrijskom Klejnvalsertalu, uglavnom u regionima Algaja i Bodenz. Kompanija zapošljava oko 3.000 radnika i ostvaruje godišnji prihod od preko 500 miliona eura.

Zaštitni postupak u njemačkom stečajnom pravu omogućava preduzećima koja se suočavaju sa finansijskim problemima, ali još nisu insolventna, da sprovedu sanaciju. Porodica Feneberg je u upravu uključila Stephana Leibolda, koji je ranije već radio na rješavanju problema u jednoj od Fenebergovih firmi.

“U posljednjim godinama u Fenebergu je pokrenuto mnogo inicijativa, ali nisu sve dosledno sprovedene do kraja”, izjavio je Leibold.

Stručnjaci advokatske firme “Grub Brugger” iz Stuttgarta također učestvuju u sanaciji, koja je planirana da se završi tokom 2026. godine.

