Ćiribu-Ćiriba, evo ti 100.000 eura; Najplaćeniji poslovi u Njemačkoj će vas iznenaditi

Prema procjenama MMF-a iz aprila, Njemačka je među 20 najbogatijih zemalja po glavi stanovnika, s BDP-om po glavi stanovnika od 55.911 dolara, odnosno 47.206 eura, izvještava Investor.

Njemačka je također najpoželjnije odredište za migrante u EU, kako iz država članica tako i izvan Unije, prema podacima Eurostata. Među njima je mnogo visokoobrazovanih radnika koji traže dobro plaćene poslove.

Ali koja su najplaćenija radna mjesta u Njemačkoj i kolike su prosječne godišnje plaće za ta radna mjesta?

Zrakoplovstvo, zdravstvo i pravosuđe među vodećim sektorima

Prema podacima Saveznog statističkog ureda (Destatis) iz travnja 2024., zrakoplovni sektor je najplaćeniji u Njemačkoj – s prosječnom godišnjom bruto plaćom od čak 336.000 eura. Plaće u ovom području obično počinju od 132.000 eura.

Zdravstvo je na drugom mjestu – prosječne godišnje plaće kreću se između 108.000 i 156.000 eura, dok pravni i pravosudni sektor nudi plaće u rasponu od 84.000 do 144.000 eura.

U akademskoj zajednici i istraživanju plaće se kreću između 72.000 i 120.000 eura, a u IT i inženjerskom sektoru između 72.000 i 114.000 eura. Zaposlenici u javnoj upravi također su relativno dobro plaćeni – od 60.000 do 114.000 eura godišnje.

S druge strane, sektor maloprodaje i usluga nalazi se na dnu liste, s prosječnim godišnjim plaćama između 30.000 i 42.000 eura.

Piloti imaju najviše plaće u Njemačkoj

Piloti predvode popis najplaćenijih profesija, s prosječnom plaćom od 342.072 eura godišnje. Instruktori letenja u složenim ulogama zarađuju oko 281.592 eura, dok se kontrolori zračnog prometa, piloti putničkih zrakoplova i tehničari u složenim zrakoplovnim operacijama također visoko kotiraju na popisu.

Zdravstvo dominira: čak 11 pozicija među 50 najboljih

Menadžeri u humanoj medicini i stomatologiji zarađuju 165.576 eura godišnje, dok laboratorijski i radiološki specijalisti u složenim ulogama zarađuju između 129.000 i 131.000 eura. Kirurzi i liječnici opće prakse u složenim ulogama također su visoko na listi, s godišnjim plaćama iznad 100.000 eura.

Odvjetnici, suci i tužitelji rame uz rame

Menadžeri u pravnim službama imaju medijalnu plaću od 149.280 eura, dok suci, tužitelji i odvjetnici u složenim slučajevima zarađuju oko 95.000 eura.

Menadžerske pozicije dominiraju u svim sektorima

Među 50 najpopularnijih zanimanja nalaze se i menadžeri iz akademske zajednice, istraživanja, IT sektora, državne uprave, razvoja softvera, računovodstva, poslovne organizacije i medija – gotovo svi s plaćama iznad 100.000 eura.

Neočekivano, mađioničari i iluzionisti su na osmom mjestu, zarađujući vrtoglavih 134.316 eura godišnje.

Visoka zarada i u oglasima za posao

Prema podacima s platforme Indeed, najplaćeniji su porezni savjetnici u tvrtkama s plaćom od 145.000 eura. Slijede ih direktori prodaje i izvršni direktori sa zaradom od 107.000 do 138.000 eura. Odvjetnici specijalizirani za radno pravo zarađuju oko 105.000 eura, dok su konzultanti za SAP sustave i IT sigurnost u rasponu od 90.000 do 100.000 eura.

Budućnost: Umjetna inteligencija i zelena energija donose nova zanimanja

Stručnjaci predviđaju da će u sljedećih 5 do 10 godina zanimanja povezana s umjetnom inteligencijom, zelenom energijom, kibernetičkom sigurnošću i biotehnologijom dominirati tržištem s visokim plaćama. Novi poslovi poput etičara umjetne inteligencije, inženjera za genealogiju i analitičara klimatskih podataka vrlo brzo bi se mogli naći na vrhu popisa.

