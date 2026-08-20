Džeko prvi put govorio o incidentu na SP-u: “Da sam bio ljut, bio sam”

Dijamant je bio vidno nezadovoljan nakon što ga je selektor Sergej Barbarez izveo iz igre u 64. minuti utakmice protiv Katara.

“Da sam bio ljut, bio sam ljut. Mislim da, znaš kako je, ljudi vide samo reakciju i to je to. Ne vide ništa šta je bilo prije, šta će biti poslije. Ali mislim da je to neki sastavni dio ovog našeg sporta, odnosno fudbala”, rekao je Džeko za Arenu Sport TV.Kapiten Zmajeva osvrnuo se i na ono što reprezentaciju očekuje u narednom periodu, posebno na utakmice Lige nacija,pišu Vijesti

Džeko smatra da će očekivanja nakon uspjeha na Svjetskom prvenstvu biti mnogo veća, kako među navijačima, tako i u javnosti.

“Vidi, ništa se ne mora. Sigurno da će očekivanja ljudi biti puno veća, očekivanja medija će biti puno veća. Igrači treba da budu toga svjesni. Ja sam na neki način sve to već prošao, ali sigurno da će za ovu novu generaciju to biti nešto novo. Jednostavno, ljudi će očekivati da se svaka utakmica pobijedi”, poručio je Džeko.Bosna i Hercegovina je na toj utakmici pobijedila Katar sa 3:1 i prvi put u historiji izborila plasman u nokaut fazu Mundijala, gdje smo kasnije izgubili od SAD sa 2:0.

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