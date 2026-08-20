Svijet

Više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu

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Objavljeno prije 37 minuta

Administracija predsjednika Donalda Trumpa obavijestila je Kongres da je odobrila više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu, što je prvo značajno finansiranje ‘zakočenog’ američkog plana obnove razorene enklave.

U dvije obavijesti od 30. jula u čiji je uvid došao Reuters, State Department obavijestio je Kongres da će osigurati 200 miliona dolara za opremu, infrastrukturu, vozila i operativne troškove Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF). Dodatnih šest miliona dolara prenamijeno je za američka oklopna vozila za podršku snagama.

Obavijesti, koje su bile upućene ključnim odborima za budžetska sredstva i vanjsku politiku u Kongresu, prethodno nisu objavljene. Finansiranje je prva konkretna američka potrošnja na mirovne snage i signalizira odlučnost administracije da nastavi s Trumpovim planom za Gazu čak i dok su se i Izrael i Hamas protivili uslovima potrebnim za napredak plana.

– ISF će voditi sigurnosne operacije, podržavati sveobuhvatnu demilitarizaciju i omogućiti sigurnu dostavu humanitarne pomoći i materijala za obnovu u Gazu – navodi se u jednoj od obavijesti, uz napomenu da se o konačnom sastavu snaga još pregovara.

Administracija nije navela koliko će novca u konačnici biti potrebno za finansiranje snaga,pišu Vijesti

Trump je osnovao Odbor za mir kako bi nadgledao njegov ambiciozni plan okončanja izraelskog rata u Gazi i obnove razorene teritorije. Njegov plan predviđa da će se mirovne snage rasporediti u Gazu kako bi osigurale područja nakon povlačenja izraelskih snaga te da će obučavati nove palestinske policijske snage i podržavati dostavu pomoći.

Veliki dio Gaze ostaje u ruševinama nakon dvogodišnjeg rata izazvanog napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.


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