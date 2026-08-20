Više od 206 miliona dolara za predložene mirovne snage za Gazu

U dvije obavijesti od 30. jula u čiji je uvid došao Reuters, State Department obavijestio je Kongres da će osigurati 200 miliona dolara za opremu, infrastrukturu, vozila i operativne troškove Međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF). Dodatnih šest miliona dolara prenamijeno je za američka oklopna vozila za podršku snagama.

Obavijesti, koje su bile upućene ključnim odborima za budžetska sredstva i vanjsku politiku u Kongresu, prethodno nisu objavljene. Finansiranje je prva konkretna američka potrošnja na mirovne snage i signalizira odlučnost administracije da nastavi s Trumpovim planom za Gazu čak i dok su se i Izrael i Hamas protivili uslovima potrebnim za napredak plana.

– ISF će voditi sigurnosne operacije, podržavati sveobuhvatnu demilitarizaciju i omogućiti sigurnu dostavu humanitarne pomoći i materijala za obnovu u Gazu – navodi se u jednoj od obavijesti, uz napomenu da se o konačnom sastavu snaga još pregovara.

Administracija nije navela koliko će novca u konačnici biti potrebno za finansiranje snaga,pišu Vijesti

Trump je osnovao Odbor za mir kako bi nadgledao njegov ambiciozni plan okončanja izraelskog rata u Gazi i obnove razorene teritorije. Njegov plan predviđa da će se mirovne snage rasporediti u Gazu kako bi osigurale područja nakon povlačenja izraelskih snaga te da će obučavati nove palestinske policijske snage i podržavati dostavu pomoći.

Veliki dio Gaze ostaje u ruševinama nakon dvogodišnjeg rata izazvanog napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

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