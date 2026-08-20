Gužve na izlazu iz BiH, na više dionica obustavljen ili usporen saobraćaj

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Orašje duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja, za sada, do 30 minuta.Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce–Crna Rijeka, u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić Grada.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen,pišu Vijesti

Danas i sutra, zbog sanacioni radova, od 07 do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Pale-Podgrab (u mjestu Pale, na dionici puta od tunela do kružnog toka). Za vrijeme obustave vozila će se usmjeravati preko Kalovitih brda.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

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