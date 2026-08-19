Delić objavio nove iznose: Evo koliko će sada iznositi najniža penzija

Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmijena Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju ukupan rast penzija u 2026. godini iznosi 15,08 posto, saopćio je na današnjoj press konferenciji federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

– Dakle, govorimo o rastu koji je približno tri puta veći od onoga koji bi penzioneri imali da Zakon nismo mijenjali. To je prva i najvažnija činjenica. Druga je koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima – kazao je ministar Delić.Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara 2026. godine, najniža penzija u kategoriji sa 40 godina staža sada iznosi 714,43 KM. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu izmjena Zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije iznosi oko 691 KM.

Najniža penzija nakon usklađivanja u 2025. godini iznosila je 599,28 KM, što znači da je za postojeće korisnike sada viša za oko 92 KM mjesečno, dok je za nove penzionere u kategoriji sa 40 godina staža razlika u odnosu na prošlogodišnji iznos oko 115 KM mjesečno.

– Kada smo pripremali izmjene Zakona, mnogo se raspravljalo o procentima i procjenama. Danas imamo konačne podatke, 15,08 posto ukupnog rasta u 2026. godini, 714,43 KM za nove penzionere u najvišoj kategoriji najniže penzije i oko 691 KM za postojeće korisnike najniže penzije – rekao je ministar Delić.

Istakao je da još jasniju sliku efekata izmjena daje poređenje sa onim što bi penzioneri dobili da je zadržan raniji način usklađivanja. Iz Ministarstva navode da, kada se saberu efekti oba ovogodišnja usklađivanja, godišnji efekat povećanja za korisnika najniže penzije iznosi oko 1.100 KM. Dodaju da je ostao stari model i rast od približno pet posto, povećanje na penziju od 599,28 KM iznosilo bi oko 30 KM mjesečno, odnosno približno 360 KM tokom godine. Ističu da je razlika oko 730 KM godišnje u korist novog načina usklađivanja.

– Upravo ta računica najbolje pokazuje zašto smo mijenjali Zakon. Jednokratna pomoć od 200 ili 250 maraka može biti značajna kada je čovjek dobije, ali se isplati jednom. Naš cilj je bio da veći iznos uđe u samu penziju i da ostane u njoj svakog narednog mjeseca. Zato danas govorimo o 714,43 KM za nove penzionere i oko 691 KM za postojeće korisnike najniže penzije – naglasio je ministar Delić.

Iz Ministarstva navode da dodatni mehanizam zaštite postoji za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja kroz institut zajamčene penzije. Nakon ovogodišnjih usklađivanja taj iznos kreće se od oko 871 KM do iznosa viših od 900 KM, u zavisnosti od kategorije i vremena ostvarivanja prava.

Ministar Delić je naglasio da penzijski sistem Federacije BiH danas obuhvata 471.578 penzionera, dok je za penzijski i invalidski sistem u ovogodišnjem budžetu planirano približno četiri milijarde i 422 miliona KM.

– Govorimo o sistemu koji obuhvata gotovo pola miliona ljudi. Zato svaka promjena mora istovremeno donositi bolji položaj penzionera i biti finansijski održiva – kazao je federalni ministar.

Na konferenciji je govorio i o novom modelu najnižih penzija za korisnike koji pravo ostvaruju od početka ove godine, posebno o kategorijama s manje od 40 godina staža, koje su bile predmet brojnih javnih rasprava. U prvih sedam mjeseci 2026. godine evidentirano je 6.446 novih penzionera. Od njih je 3.113 ostvarilo pravo na najnižu penziju prema novom modelu, a među njima 1.509 ima od 15 do manje od 20 godina penzijskog staža.

– Ne želim nijednog od tih ljudi svesti na broj. Za svakoga je njegova penzija životno pitanje i svaki pojedinačni slučaj zaslužuje ozbiljnost. Ali isto tako, kada govorimo o učincima Zakona, moramo govoriti na osnovu činjenica. Činjenica je da u prvih sedam mjeseci imamo 1.509 novih rješenja u kategoriji sa manje od 20 godina staža, a ne desetine ili stotine hiljada ljudi kako se moglo zaključiti iz dijela javnih rasprava – rekao je ministar Delić.

Naglasio je da je i u ovim iznosima sadržan princip socijalne i međugeneracijske solidarnosti.

– Ako je neko radio 15 godina, primao najnižu platu i na tu platu uplaćivao najniže doprinose, penzija koju bi ostvario samo na osnovu tih uplata bila bi približno 280 KM. Međutim, zahvaljujući zaštitnom mehanizmu iz člana 81. Zakona, njegova penzija neće biti 280 KM, nego najmanje 451,22 KM. Razliku do tog iznosa obezbjeđuje penzijski sistem kroz princip solidarnosti. Isti zaštitni princip postoji i kod ostalih kategorija sa manje od 40 godina staža – pojasnio je ministar Delić,piše Novi

Ponovio je da je ključni rezultat izmjena Zakona rast penzija od 15,08 posto u 2026. godini, u odnosu na približno pet posto koliko bi iznosio po ranijem modelu.

– Danas imamo 714,43 KM za nove penzionere u kategoriji s 40 godina staža, oko 691 KM za postojeće korisnike najniže penzije, dodatnu zaštitu kroz zajamčenu penziju za osiguranike sa 40 i više godina staža osiguranja i godišnji efekat koji je oko 730 KM veći nego da smo ostali na starom načinu usklađivanja. To su konkretni rezultati izmjena Zakona – zaključio je ministar Delić.

Iz Ministarstva navode da će konačno usklađeni iznosi penzija biti isplaćeni 4. septembra, uz penziju za august, zajedno s pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja.

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