Od 28. avgusta ova 3 znaka žive bajku: Stiže im upravo ono za šta su se nekada molili

Poslije svega što su prošli, čekali i priželjkivali, Lavove, Device i Strijelce od 28. avgusta očekuje period koji bi mogao potpuno promijeniti njihov kraj ljeta.Nekome stiže novac, nekome ljubavna sreća, a nekome vijest koju je dugo čekao. Ono što je mjesecima djelovalo nedostižno sada bi moglo postati stvarnost.

Lav – Konačno dobija potvrdu da trud nije bio uzaludan

Lavovi su u prethodnom periodu morali pokazati mnogo više strpljenja nego što su navikli. Iako su ulagali trud, često su imali osjećaj da rezultati izostaju.

Od 28. avgusta situacija se mijenja.

Moguće je priznanje, poslovna prilika ili vijest koja će im pokazati da je sav trud ipak imao smisla. Na ljubavnom planu slobodne Lavove može iznenaditi osoba koja će u njihov život ući sasvim neočekivano.

Zauzeti bi mogli vratiti bliskost i emocije koje su im nedostajale.

Devica – Stiže odgovor koji je dugo čekala

Device su mjesecima analizirale situacije, čekale odgovore i pokušavale pronaći rješenje za probleme koji su ih opterećivali.

Od 28. avgusta konačno bi mogle dobiti odgovor koji će im skinuti veliki teret s leđa.

Neko očekuje novac, neko poslovnu ponudu, a neko odluku koja će mu omogućiti da konačno napravi važan korak.

Ni ljubav neće ostati po strani. Slobodne Device mogle bi iznenada shvatiti da se posebna osoba već nalazi mnogo bliže nego što su mislile.

Strijelac – Neočekivana prilika mijenja planove

Strijelcima kraj avgusta donosi ono što najviše vole – iznenađenje i preokret.

Poziv, putovanje, novo poznanstvo ili poslovna ponuda mogli bi ih izbaciti iz rutine i otvoriti vrata prema nečemu mnogo većem.

Posebno zanimljiv period očekuje ih na finansijskom planu. Novac možda neće stići preko noći, ali bi se mogla pojaviti prilika koja dugoročno mijenja njihovu situaciju,piše Novi

U ljubavi ih također očekuje iznenađenje.

Bajka počinje 28. avgusta

Lav dobija potvrdu da se njegov trud isplatio. Devica konačno dobija odgovor koji je čekala, dok Strijelac dobija priliku koju nije ni očekivao.

Ono što im je nekada djelovalo kao nedostižna želja sada bi moglo početi da se ostvaruje.

I zato kraj avgusta za ova tri znaka neće biti običan završetak ljeta – bit će početak perioda koji će dugo pamtiti.

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