Pogledajte šta se dogodilo s cijenama nafte i na najvećoj svjetskoj berzi, nakon objave primirja…

Američki terminski indeksi skočili su u srijedu ujutro više od 2 posto, nakon što su SAD i Iran dogovorili dvosedmično primirje, pa se na Wall Streetu i drugim najvećim svjetskim berzama očekuje snažan rast cijena dionica.

U utorak se na najvećoj svjetskoj berzi trgovalo oprezno dok su ulagači čekali istek roka koji je predsjednik SAD-a Donald Trump dao Teheranu da otvori Hormuški tjesnac ili će SAD nastaviti sa žestokim napadima na Iran.

Dow Jones indeks oslabio je 0,18 posto, na 46.584 boda, dok je S&P 500 ojačao 0,08 posto, na 6.616 bodova, a Nasdaq 0,10 posto, na 22.017 bodova.

No, nakon zatvaranja Wall Streeta, Trump je objavio da je pristao na dvosedmično primirje s Iranom, manje od dva sata prije isteka roka koji je zadao, što je izazvalo snažan skok terminskih indeksa.

Terminski Dow Jones indeks jutros je u plusu više od 960 bodova ili 2,1 posto, kao i S&P 500, dok je terminski Nasdaq skočio 2,3 posto.

To najavljuje snažan rast cijena dionica na Wall Streetu u srijedu, kao i na ostalim najvećim svjetskim berzama.

Pozitivno će na tržišta utjecati i oštar pad cijena nafte, nakon što je Iran poručio da će tokom primirja omogućiti siguran prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, ključan za izvoz nafte s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros potonula gotovo 13 posto, na 95,25 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od 14,5 posto, na 96,40 dolara.

Posljednjih su sedmica povišene cijene nafte negativno utjecale na svjetske berze jer su se ulagači plašili da će to izazvati rast inflacije, što bi dovelo do povećanja kamata centralnih banaka i usporavanja rasta ekonomija.

