Kremlj zadovoljan: “Vidimo značajan rast potražnje za ruskim energentima”

Objavljeno prije 23 minute

Rat u Iranu povećao je potražnju za ruskim energetskim proizvodima, izjavio je danas glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

„Primjećujemo značajan porast potražnje za ruskim energetskim proizvodima zbog rata u Iranu. Rusija je bila i ostala pouzdan dobavljač i nafte i plina – i plinovoda i ukapljenog prirodnog plina. Također, i dalje možemo jamčiti kontinuitet svih ugovorenih isporuka“, rekao je Peskov, prema CNN-u.

Njegovi komentari uslijedili su nakon što su Sjedinjene Države u četvrtak odobrile Indiji “30-dnevno odricanje” od kupnje ruske nafte koja se trenutno nalazi na moru, dok sukob na Bliskom istoku i dalje remeti energetska tržišta.

Prije sukoba s Iranom, Washington je kritizirao Indiju zbog kontinuirane kupnje ruske nafte – koja, prema zapadnim procjenama, pomaže u financiranju rata Kremlja u Ukrajini – te joj je nametnuo visoke carine.

Objavljujući privremeno izuzeće, američki ministar financija Scott Besant rekao je da “namjerno kratkoročna mjera neće donijeti značajnu financijsku korist Rusiji”.

Peskov je dodao da se kupci poput Indije i Kine vode vlastitim “nacionalnim interesima”.

„Mi radimo isto“, rekao je. „Nastavljamo suradnju, uključujući energiju i trgovinu energijom, i s Indijom i s Kinom.“


