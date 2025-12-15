Ako hoćete naš gas, promijenite pravila: Pritisak SAD na EU

U dokumentu koji je proslijeđen državama članicama Evropske unije prije sastanka ministara energetike u Briselu, američka strana navodi da, ukoliko ne dođe do “potpunog ukidanja” uredbe, EU treba odgoditi primjenu obaveze dostavljanja podataka o emisijama za američke izvoznike do oktobra 2035. godine , javlja Reuters.

Prema Washingtonu, evropski zakon o metanu predstavlja “značajnu necarinsku trgovinsku barijeru” koja nameće dodatni teret američkim kompanijama i negativno utiče na trgovinske odnose između SAD-a i EU.

Od ove godine, EU zahtijeva od evropskih uvoznika nafte i plina da prikupljaju i prijavljuju podatke o emisijama metana , što u praksi znači da izvoznici iz trećih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, moraju dostaviti te podatke.

Ovaj propis, prvi te vrste na globalnom nivou, naišao je na snažan otpor u Washingtonu. Američki ministar energetike Chris Wright ranije je ocijenio da je zakon neprovediv u praksi i upozorio da bi mogao poremetiti snabdijevanje američkog plina Evropom .

