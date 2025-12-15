CIK utvrdio rezultate izbora u RS: Otvoren put za ponovno brojanje!

“Idemo na utvrđivanje rezultata, bez obzira na utvrđivanje nepravilnosti, kako bismo otvorili mogućnost da politički subjekti i sve druge grupe koje su propisane zakonom mogu podnositi zajtjeve za ponovna prebrojavanja, ali i kako bismo mogli mi kao CIK predložiti ponovna brojanja, čak i ako nisu podneseni zahtijevi“, rekao je član CIK-a Željko Bakalar.

Vanja Bjelica Prutina je rekla da će teška srca podržati odluku, samo iz razloga kako bi se moglo ući u proces zahtjeva za ponovno brojanje.

“Na 76 biračkih mjesta smo imali utvrđene situacije gdje se jednom kandidatu dodaje 300 glasova, drugom se oduzima stotinu glasova, nevažeći listići, i tako dalje. Na osnovu ovih 76 biračkih mjesta je evidentno da je bilo nepravilnog brojanja glasova“, rekla je Bjelica,pišu Vijesti

CIK je, dok se čekaju zahtjevi za ponovno brojanje, također naredio da se ponovno brojanje već uradi po nalazu grafologa u više biračkih mjesta u Laktašima, Doboju, Zvorniku, Bratuncu i Bileći.

