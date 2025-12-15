Hirurg upozorio na grešku koja se pravi u toaletu: To treba zabraniti!

On redovno upozorava na zdravstvene rizike povezane sa lošom njegom analnog područja, uključujući i analni rak, tzv. “tihu bolest”. U podkastu HuffPost-a “Am I Doing It Wrong”, dr Goldstin je istakao da se ključna greška se dešava nakon pražnjenja creva.

Štetan efekat

Naglasio je da korišćenje vlažnih maramica može imati izuzetno štetan efekat.

– Dok standardni toalet papir može prouzrokovati štetu, vlažne maramice uništavaju prirodnu floru bakterija u ovom osjetljivom području.

Izrazio je zabrinutost zbog sve veće popularnosti vlažnih maramica.

– One su užasne, ne samo za životnu sredinu, već i za vaš anus. Postoji toliko kompanija koje proizvode maramice, mislim da bi sve trebalo da budu zabranjene. Sedmično vidim 90 ljudi u svojoj ordinaciji i rekao bih da jedna trećina svih pacijenata dolazi sa problemima izazvanim maramicama – rekao je.

Objasnio je da problem leži u hemikalijama koje narušavaju mikrobiom

Loše bakterije

– Imamo dobre bakterije, imamo loše bakterije, ali one su u ravnoteži. Vlažne maramice to loše kvare.

Dodao je da je kod pacijenata zbog upotrebe vlažnih maramica primijetio dermatitis i bakterijske infekcije te upozorio na ozbiljnije probleme kao što su hemoroidi, fisure i gljivične infekcije, koje mogu biti veoma neprijatne.

Kao najbolje rješenje, dr Goldstin je savjetovao postavljanje bidea.

– On koristi mlaz vode za čišćenje analnog i genitalnog područja, što izaziva mnogo manje iritacije nego toalet papir ili maramice. Ako bide nije moguće postaviti, preporučuje brzo ispiranje pod tušem, prenosi Avaz.

