Ovog datuma kreće ledara: Temperature idu u debeli minus, evo šta će biti za Novu godinu

U gotovo ceijloj Srbiji narednih dana očekuje se sunčano vrijeme, naročito na jugu i na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predjelima. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od -3 do 2, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u predjelima sa maglom od 2 do 6 stepeni.

Kako je najavio meteorolog Nedeljko Todorović, snijeg je moguć samo na visokim planinama, a očekuju se i duži vremenski intervali u ostalim dijelovima zemlje.

– Sa pomeranjem magle, temperatura bi skočila između 8 i 14 stepeni. Bilo bi čak i više sunca, pa čak i u sredu 17. decembra. Ponegde bi došlo do slabe kiše i oblačnosti. Posle 20. decembra će hladni vazduh uzrokovati opet neki blagi pad temperature, pa bi se one maksimalne vrednosti zadržale između 5 i 10 stepeni. Pitanje je da li će tada biti padavina. A sneg samo u višim planinskim predelima – rekao je meteorolog Todorović.

Todorović najavljuje porast temperature u utorak, 16. decembra, ponegdje će doseći i do 14, 15 stepeni:

– Neće temperature biti ispod nule, već će se do kraja decembra raditi o blagoj zimi. Biće vetra i u košavskom području. Za sada nije bilo košave toliko. Sredinom naredne sedmice se očekuje, neće biti olujna košava, u Beogradu će biti umerena košava, na granici jake, 10/12 metara u sekundi. U sredu i četvrtak će biti kiša. Rosulja je sada prisutna, slaba kišica i on je karakteristika ovog tipa vremena – tvrdi Todorović.

Prava zima stiže 25. decembra

Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, vremenski preokret i pad temperature, propraćen snijegom, očekuje se 25. decembra.

– Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena – navodi meteorolog.

Prema njegovoj prognozi, u Novu godinu građani Srbije ulaze sa snijegom, kako u brdsko-planinskim predjelima, tako i u gradovima.

– Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima i velike su šanse da se Srbija zabeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje. Podsetiću da smo i u novembru imali početkom meseca zakasnelo Miholjsko leto i toplije vreme, a završavamo ga sada zimom. Tada smo iz proleća prešli u jesen pa u zimu, a u decembru ćemo iz jeseni završiti u skladu sa kalendarom, sa pravom zimom! – zaključio je meteorolog Ivan Ristić, piše Informer.

